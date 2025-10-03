MAG Seguros lança campanha de incentivo que leva parceiros para o ATP 500 em Barcelona

Campanha reconhece desempenho em vendas e premiará parceiros com uma experiência exclusiva em um dos torneios mais prestigiados do circuito mundial de tênis – A MAG Seguros, seguradora referência em vida e previdência com 190 anos de atuação ininterrupta, dá continuidade à MAG Exclusive, sua tradicional campanha de incentivo voltada ao reconhecimento e valorização dos parceiros de negócios que se destacam em vendas. Em andamento desde maio, a iniciativa segue mobilizando e premiando corretores em todo o país, reforçando o compromisso da companhia em reconhecer a excelência de seus parceiros.

Em 2025, os vencedores terão como prêmio uma experiência exclusiva no ATP 500 de Barcelona, um dos torneios mais prestigiados do circuito mundial de tênis. Nas últimas edições, a MAG já proporcionou vivências únicas em Cancún (2023) e Curaçao (2024). Agora, será a vez de Barcelona se tornar o cenário dessa conquista, unindo esporte, cultura e sofisticação em uma experiência de alto nível.

Além de acompanhar de perto as partidas do ATP 500, que reúne grandes nomes do tênis mundial, os premiados poderão explorar a cultura, a gastronomia e a arquitetura da vibrante cidade catalã.

“O MAG Exclusive é mais do que uma premiação. É a forma como reconhecemos e valorizamos os profissionais que impulsionam nosso crescimento, proporcionando experiências inesquecíveis que reforçam a parceria e o espírito de excelência da MAG”, destaca Larissa Althoff, Diretora de Parcerias Financeiras da MAG Seguros.

Para Waldemir Couto, Diretor de Mercado da MAG Seguros, a campanha reafirma o olhar estratégico da companhia para o relacionamento comercial: “O MAG Exclusive fortalece nossa conexão com os corretores, reconhecendo não apenas resultados de vendas, mas também o comprometimento e a dedicação desses profissionais. Mais do que premiar, buscamos inspirar e engajar nossos parceiros em uma jornada de conquistas compartilhadas”.

Como funciona a campanha

A MAG Exclusive 2025 é válida para vendas realizadas entre 1º de maio e 31 de dezembro de 2025, contemplando os produtos de risco repartição, risco capitalizado, vida em grupo e vida empresarial. Participam da campanha os parceiros de negócios B2B das Diretorias de Parcerias Financeiras e de Mercado, desde que estejam ativos até 30 de novembro de 2025 e atendam aos critérios de elegibilidade definidos pela iniciativa.

A participação é automática para todos os profissionais que atendem às regras. Os vencedores serão definidos conforme o desempenho em vendas durante o período da ação.

Sobre a MAG Seguros

A MAG Seguros é a seguradora especializada em vida e previdência do Grupo Mongeral Aegon com 190 anos de atuação ininterrupta no Brasil. Tem como propósito oferecer soluções de proteção individual nos diversos momentos de vida de todos os brasileiros, buscando atender às necessidades de segurança financeira de nossos clientes e estar ao seu lado como uma referência de confiança e solidez, com produtos completos e flexíveis. Com mais de 6,8 milhões de vidas seguradas, possui também um capital segurado superior a R$950 bilhões. A MAG Seguros está presente em 38 unidades pelo Brasil, contando com mais de 1,5 mil colaboradores, cerca de 800 parceiros de negócios e mais de 6,6 mil corretores parceiros.

É uma das três empresas mais longevas do Brasil e eleita a terceira melhor empresa para se trabalhar no Rio de Janeiro (Great Place to Work 2024). No Prêmio de Inovação do Valor Econômico de 2024, a companhia esteve presente entre as 150 empresas mais inovadoras do país. O Grupo Mongeral Aegon possui atuação nas frentes de seguros, investimentos, ativos imobiliários, finanças, fundos de pensão, gestão previdenciária e renda variável, além do Instituto de Longevidade MAG.