MAG Seguros divulga vencedores da campanha “Orgulho de Ser Corretor MAG”

Iniciativa reconhece profissionais que se destacam pela credibilidade, engajamento e propósito com a profissão – O Grupo MAG, especializado em vida e previdência, com 190 anos de atuação ininterrupta no país, divulgou na última sexta-feira (14) os vencedores da campanha “Orgulho de Ser Corretor MAG”, voltada exclusivamente aos profissionais que representam a companhia. A ação tem como objetivo valorizar os corretores que se destacam não apenas pelo desempenho comercial, mas pela conduta ética, engajamento e compromisso com o propósito de proteger vidas e histórias.

A iniciativa avaliou os participantes com base em quatro pilares principais: credibilidade, engajamento e disponibilidade, orgulho da profissão e imagem profissional. Entre os critérios observados estão integridade, participação nas ações da companhia, qualificação técnica, postura profissional e foco no cliente — desde o primeiro contato até o acompanhamento ao longo de seu ciclo de vida.

Segundo Luciana Rosa, gerente de Desenvolvimento Comercial da MAG Seguros, a campanha reforça a importância de reconhecer quem leva o propósito da companhia adiante. “Acreditamos que o que diferencia a MAG são os seus salões de vendas e as pessoas que representam a nossa marca com ética, paixão e propósito. Essa campanha é uma forma de reconhecer o valor de quem protege sonhos e transforma vidas por meio do seguro. Mais do que premiar resultados, queremos celebrar histórias de comprometimento e inspiração”, afirma.

A votação foi realizada no último dia 7, pela Plataforma Potencialize dentro do HUB da Campanha Orgulho de Ser Corretor. Ao todo, 30 corretores foram premiados com um kit exclusivo da MAG, e 15 profissionais participarão de um evento exclusivo que acontecerá em São Paulo.

Com mais de 190 anos de história, a MAG Seguros segue investindo em iniciativas de reconhecimento e capacitação do seu time de corretores, fortalecendo a cultura de valorização profissional que marca a trajetória da companhia no mercado brasileiro de seguros.

Confira os vencedores da campanha:

Celso Bras Jones Junior (Araçatuba)

Guilherme Corrêa (Bauru)

Welson Pantoja (Belém)

Márcia Cristina Salviano (Belo Horizonte)

Jana Arizio (Blumenau)

Jéssica Magalhães (Brasília)

Thiago Souza (Campinas)

Sheila Pantoja (Campo Grande)

Eduardo Barbosa (Curitiba)

Tarcísio Filho (Florianópolis)

Paulo Santos (Fortaleza)

Mildian Peixoto (Franca)

Andrezza Araujo (João Pessoa)

Michely Brito (Maceió)

Williams Santos (Manaus)

Danilo Piva (Marília)

Ione Medeiros (Natal)

Lourdes Roedel (Niterói)

Milton Sperini (Presidente Prudente)

Luciana Cavalcanti (Recife)

Tadeu Pagano (Ribeirão Preto)

Jorge Fonseca (Rio de Janeiro)

Ely Souza (Salvador)

Paulo Henrique Santaliestra (São Bernardo do Campo)

Paulo Rodrigues (São José do Rio Preto)

Pedro Gabriel (São José dos Campos)

Soraia Nastro (São Paulo)

Paulo Ricardo de Oliveira (Sorocaba)

Luciene Mendes Teixeira (Uberlândia)

Everton Santiago (Vitória)

Sobre o Grupo MAG

Com 190 anos de operação ininterrupta no mercado brasileiro, o Grupo MAG atua nas frentes de seguros, investimentos, ativos imobiliários, finanças, fundos de pensão, gestão previdenciária e renda variável, além do Instituto de Longevidade MAG. A companhia tem como propósito oferecer soluções de proteção individual nos diversos momentos de vida de todos os brasileiros, buscando atender às necessidades de segurança financeira de nossos clientes e estar ao seu lado como uma referência de confiança e solidez, com produtos completos e flexíveis. É uma das três empresas mais longevas do Brasil e eleita a melhor empresa para se trabalhar no Rio de Janeiro (Great Place to Work 2025).