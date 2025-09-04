Lojacorr e Suhai lançam campanha de Seguro Auto para veículos com mais de 10 anos

Iniciativa reforça a atuação em um segmento crescente do mercado e inclui ciclo de lives de capacitação para corretores parceiros Lojacorr – A Lojacorr, maior rede de corretoras de seguros do Brasil, anuncia em parceria com a Suhai Seguradora o lançamento de uma campanha nacional voltada para os corretores de seguros parceiros Lojacorr com o objetivo de comercialização do Seguro Auto para veículos com mais de 10 anos.

O objetivo é ampliar o volume de novas apólices neste segmento até o fim do ano, acompanhando a expansão de um público cada vez mais relevante no mercado brasileiro.

Com o aumento do preço dos veículos novos e seminovos, cresce o número de consumidores que optam por manter seus carros por mais tempo. Essa tendência abre espaço para soluções específicas, que oferecem coberturas ajustadas às necessidades do proprietário e com custo acessível.

Para apoiar as corretoras parceiras, a Lojacorr e a Suhai estruturaram um ciclo de quatro lives de treinamento, que abordará temas como marketing digital para atrair clientes, panorama do mercado de veículos acima de 10 anos, apresentação de produtos e coberturas ideais e estratégias para superar objeções em vendas. A primeira live está marcada para 10 de setembro, às 16h.

Além das transmissões online, a campanha contará com materiais de apoio, como templates de comunicação, infográficos e scripts de abordagem, além de workshops práticos nas regionais.

Segundo Priscilla Langowski, gerente de Marketing da Lojacorr, a parceria com a Suhai reforça o compromisso em oferecer soluções que atendam às necessidades reais do mercado e valorizem o trabalho das corretoras. “Ao olhar para esse público muitas vezes negligenciado, demonstramos nossa capacidade de inovação e de apoio aos corretores em nichos de grande potencial”, destaca a gerente.

Para Igor Muller, superintendente comercial da Suhai, essa parceria fortalece ainda mais a conexão com o corretor de seguros. “Estamos avançando com força na parceria com a Lojacorr, e isso fortalece ainda mais nossa conexão com o corretor. A campanha de Seguro Auto para veículos com mais de 10 anos abre novas oportunidades de venda e ajuda a gerar negócios novos. A Suhai é a seguradora que mais cresce nos segmentos, e nosso foco é claro: crescimento e resultado para as corretoras em conjunto com a Lojacorr.”

Os corretores que desejarem se tornar parceiros Lojacorr e aproveitar a campanha podem conhecer mais sobre a rede pelo link: https://bit.ly/ParceiroLojacorr