Grupo Bradesco Seguros resgata bordão ‘Vai que…’ em nova campanha que destaca o papel do seguro no cotidiano dos brasileiros

Nova campanha institucional do Grupo Segurador conta com a presença de Tadeu e Tadeuzinho, que passarão por apuros na estrada

Confira o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=dgv7vnMVQBo

Sucesso na última década, o Grupo Bradesco Seguros traz de volta o bordão ‘Vai que…’. A primeira etapa do projeto conta com Tadeu Schmidt e seu inseparável amigo Tadeuzinho. A dupla passa por uma situação em que o carro quebra na estrada e eles encontram um javali e um javali fantoche – O ‘Vai que…’ entra contextualizando: vai que acontece alguma coisa e você não tem Bradesco Seguros? Para essa e outras situações, sempre podem contar com a Bradesco Seguros.

Segundo Ana Gonzalez, superintendente sênior de Marketing do Grupo Bradesco Seguros, a ideia de trazer novamente a mensagem ‘Vai que…’ ao cotidiano dos consumidores é mostrar que a Bradesco Seguros está com eles em todos os momentos. “O retorno do ‘Vai que…’ está alinhado à necessidade de reconhecimento, lembrança e diferenciação da nossa marca em relação ao mercado segurador”, destaca a executiva.

Desenvolvida pela AlmapBBDO, a campanha busca reposicionar o conceito como um ativo estratégico de comunicação do Grupo Bradesco Seguros. O objetivo principal é fortalecer a sua associação com a soluções em seguros da marca, a fim de aumentar a lembrança publicitária e a relevância do Grupo Segurador em todas as jornadas de consumo.

“Estrategicamente decidimos retomar o bordão ‘Vai Que…’ nas campanhas da seguradora, por reconhecer que, mesmo depois de dez anos, ele é lembrado e associado à marca. Um ativo importante que auxilia nessa conexão emocional com o consumidor” complementa Maysa Oliveira – Head de Atendimento da AlmapBBDO.

‘Vai que…’ já esteve presente no imaginário dos brasileiros

Há cerca de uma década, o Grupo Bradesco Seguros promovia, pela primeira vez, os seus produtos e serviços ao utilizar o bordão ‘Vai que…’ – também criado em parceria com a agência, como fio condutor das comunicações. Foram produzidos diversos vídeos com personagens e situações famosas do imaginário brasileiro como Batman e Robin e a trilha sonora do filme ‘Missão Impossível’.

“O ‘Vai que…’ é um bordão forte, que trouxe grande recall no passado e muito utilizado no dia a dia das pessoas e isso ajuda em awareness. O humor enfatiza a necessidade de se proteger de forma simples e consistente. Assim, vamos mostrar que, para diversos tipos de “vai que…”, é bom ter com quem contar, reforçando que o Grupo Bradesco Seguros está presente em todos os momentos da vida das pessoas”, finaliza Alexandre Nogueira, diretor de Marketing do Grupo Segurador.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.