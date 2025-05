Com novidades no produto, Zurich lança nova campanha no seguro de vida  

Corretores terão remuneração adicional no fechamento de novos seguros individuais com a Zurich, nos meses de maio e junho, além de novas opções de comercialização – Para incentivar a contratação do seguro de vida individual e seguir investindo em sua estratégia de diversificação no varejo, a Zurich Seguros está lançando para os corretores a sua nova campanha de vendas Zurich Vida para Você 2025, em vigor entre os meses de maio e junho.

Além da remuneração adicional no fechamento de novos seguros com a Zurich (a partir de 40 apólices, incluindo prêmios especiais para os parceiros com maior número de apólices concretizadas), a campanha chega aos corretores no momento em que a companhia está oferecendo novas opções de comercialização para o produto.

Agora, os corretores podem contar com três opções de plano: Básico, Plus e Premium, que diferem em quantidade de coberturas, assistências e valor de capital segurado disponibilizados aos clientes. E além deles, o corretor ainda poderá personalizar a oferta como quiser – um diferencial do produto que foi mantido com essas novas opções de comercialização.

“A flexibilidade para adequar o produto às necessidades reais do cliente sempre foi um diferencial do Zurich Vida Para Você, e isso não vai mudar”, explica Rodrigo Barros, diretor executivo de Vida e Previdência da Zurich Seguros. “O que fizemos foi reorganizar o produto, principalmente sob o ponto de vista da oferta, para simplificar e facilitar a venda. Os planos ajudam a dar um ponto de partida para a oferta, de acordo com as necessidades identificadas para cada cliente”.

Além das novas opções de comercialização, a Zurich também está oferecendo aos clientes descontos caso o pagamento do seguro seja feito em cartão de crédito ou débito em conta (de 5% a 10%), além de sorteios semanais de até R$ 10 mil, nos quais o corretor que vendeu o seguro ao cliente premiado também é beneficiado com o valor de R$ 2,5 mil. Todas as mudanças, incluindo essas últimas vantagens, continuarão valendo após o encerramento da campanha.

Marcio Benevides, diretor executivo de Distribuição da companhia, pontua que as alterações no produto estão sendo realizadas gradualmente, de acordo com a escuta ativa feita com os próprios corretores.

“Nós queremos estar cada vez mais presentes junto aos corretores, e em parte, é para isso: para ouvir as suas expectativas. Nosso seguro de vida individual já tinha uma proposta incrível, flexível, com foco nas necessidades dos clientes. Mas era necessário simplificá-lo para facilitar ainda mais a oferta e fazer com que ele alcançasse mais pessoas, com mais benefícios, sem deixar de manter a possibilidade de personalização. E é isso que estamos fazendo”, explica o executivo.

Para ele, a campanha é uma forma de incentivar que os corretores conheçam a nova proposta do produto, ressaltando todas as vantagens que ele pode trazer aos clientes. “Criamos uma campanha mais longa para que os corretores que ainda não comercializaram o produto com essa nova proposta possam se familiarizar com ela. Durante esses dois meses, os corretores terão vantagens adicionais ao fechar negócios com a Zurich e, certamente, levarão uma proposta mais vantajosa para seus clientes”, finaliza Marcio.

As novas opções de comercialização do Zurich Vida para Você

O Zurich Vida para Você é um produto completo e customizável: o cliente pode escolher as coberturas que mais se adequam as suas necessidades, além do valor do capital segurado e serviços que deseja contratar. Com valores de prêmio mensais a partir de R$ 15, o cliente já pode contar com a proteção de um seguro de vida individual da Zurich.

A nova proposta de comercialização do produto é baseada em três planos, com diversas opções de capital segurado para cada cobertura, a depender da necessidade do cliente.

Básico – 4 coberturas, que incluem opções para:

o morte acidental;

o invalidez permanente por acidente;

o despesas médico-hospitalares e odontológicas por acidente;

o e assistência funeral individual ou familiar).

O cliente ainda pode escolher 1 assistência (entre rede de descontos ou assistência residencial).

Plus – 7 coberturas, que incluem todas as opções de coberturas do Básico (com possibilidade de capital segurado mais amplo), além de opções para:

o morte;

o invalidez funcional por doença;

o doenças graves;

o extensão da assistência funeral para pais/sogros.

O cliente ainda pode escolher 2 assistências (além das duas disponíveis do Básico, também é ofertada a opção de telemedicina).

Premium: 10 coberturas, que incluem todas as coberturas disponíveis no Plus (com possibilidade de capital segurado mais amplo), além de opções para:

o indenização especial por cirurgia;

o diárias por internação hospitalar;

o diárias de incapacidade temporária por acidente e doença.

O cliente ainda pode escolher 3 assistências (além das três disponíveis no Plus, são ofertadas as opções de assistência pet, segunda opinião médica e assistência odontológica emergencial).

Para o plano Premium, algumas coberturas podem chegar até R$ 5 milhões de capital segurado, um valor alto em comparação ao mercado. Outro diferencial importante disponível a partir do plano Plus é a cobertura para doenças graves, que se torna um apoio financeiro essencial em momentos de dificuldade – são 12 enfermidades cobertas, além de uma série de benefícios.

Para atender as necessidades dos mais variados perfis de clientes, ainda é possível que os corretores customizem os planos ou façam a contratação de forma totalmente flexível – inclusive sem a obrigatoriedade de contratação de coberturas básicas, um dos grandes diferenciais da Zurich.

Sobre a Zurich Seguros

A Zurich Seguros soma seu conhecimento de mais de 80 anos no Brasil à sua experiência internacional para oferecer soluções de seguros para pessoas e empresas brasileiras, tendo no centro de sua estratégia as necessidades dos clientes. A atuação da Zurich no Brasil é uma das maiores na América Latina, contribuindo para o desenvolvimento social, econômico e sustentável do país. Com este objetivo, a Zurich dispõe de produtos e serviços sob medida para este mercado e contribui com projetos de impacto para a comunidade, como o Zurich Forest, que apoia o reflorestamento e a restauração da biodiversidade no Brasil, refletindo a ambição global da seguradora de se tornar uma das empresas mais responsáveis e com maior impacto no mundo. Saiba mais em www.zurich.com.br.

A Zurich Seguros integra o Zurich Insurance Group (Zurich), um segurador líder multilinha que serve tanto pessoas físicas como empresas em mais de 200 países e territórios. Fundada há mais de 150 anos, a Zurich vem transformando o setor segurador. Além de fornecer proteção por meio dos seguros, disponibiliza cada vez mais serviços de prevenção, como por exemplo os serviços que promovem o bem-estar e os que reforçam a resiliência climática. O Grupo Zurich tem cerca de 60 mil colaboradores e tem sede em Zurique, na Suíça. O Zurich Insurance Group Ltd (ZURN) está cotado na SIX Swiss Exchange e tem um programa de American Depositary Receipt (ZURVY) de nível I, que é negociado livremente no OTCQX. Mais informações disponíveis em www.zurich.com.

Foto: Rodrigo Barros, diretor executivo de Vida e Previdência da Zurich Seguros