Chubb leva corretores da América Latina para imersão técnica nos Estados Unidos

Treinamento no Centro de Risco de Engenharia da empresa em New Jersey premia profissionais com melhor desempenho na região – Entre os dias 29 de julho e 1º de agosto, a Chubb promoveu uma imersão internacional voltada a corretores da América Latina no Chubb Risk Engineering Center, localizado em New Jersey (EUA). A iniciativa integrou uma campanha de incentivo que reconheceu os profissionais com os melhores resultados de vendas na região.

De acordo com Diego de Lima, Head of Digital Commercial Insurance (DCI) | SME da Chubb Brasil e responsável pela ação, o programa alia capacitação técnica de alto nível com networking internacional.

“Essa ação reforça nosso compromisso com o desenvolvimento técnico dos nossos parceiros e proporciona um ambiente de aprendizado prático, baseado em cenários reais de risco e prevenção. Além disso, o intercâmbio com corretores de outros países enriquece o relacionamento e contribui diretamente para a evolução do negócio”, afirma o executivo.

O Chubb Risk Engineering Center é uma das principais estruturas globais de treinamento em gestão de riscos. O centro oferece experiências práticas em prevenção de perdas, segurança operacional e simulações de cenários críticos, com foco em setores como infraestrutura, construção civil, energia e transporte.

A Chubb é uma companhia global líder em seguros, com operações em 54 países e territórios. A Chubb oferece seguros patrimoniais e de responsabilidade civil para empresas e indivíduos, seguros de acidentes pessoais e saúde complementar, seguros de vida e resseguros para uma ampla gama de clientes. Como companhia de subscrição, avaliamos, assumimos e gerenciamos riscos com visão e disciplina. Prestamos serviços com excelência e pagamos sinistros de forma justa e ágil. A companhia também se destaca por sua ampla oferta de produtos e serviços, sólida capacidade de distribuição, excepcional solidez financeira e presença local em escala global. A empresa-mãe, Chubb Limited, está listada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: CB) e faz parte do índice S&P 500. A Chubb emprega cerca de 43 mil colaboradores em todo o mundo. Para mais informações, acesse: www.chubb.com

Foto: Grupo que viajou para o Centro de Risco de Engenharia da Chubb Seguros em Nova Jersey, Estados Unidos

Crédito: Divulgação Chubb Seguros.