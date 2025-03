Campanha do Grupo Bradesco Seguros é finalista no Ciclope Festival Latino 2025

“A Busca” já havia sido reconhecido como “Anúncio do Mês de Dezembro da América Latina”, pela System1, e o único brasileiro na lista ‘TOP 100 of 2024’, da Source Creative – O Grupo Bradesco Seguros celebra mais uma importante conquista no mercado audiovisual após o filme “A Busca” ser selecionado para a shortlist do Ciclope Festival Latino 2025, um dos mais prestigiados prêmios da publicidade audiovisual na América Latina.

“Estar entre os destaques de uma premiação tão respeitada no mercado publicitário latino é uma honra. Esse reconhecimento reflete o esforço, a dedicação e a criatividade de nossa equipe, reforçando a relevância do projeto e o impacto positivo no público”, comenta Alexandre Nogueira, Diretor de Marketing da seguradora.

A premiação reconhece a excelência em direção, cinematografia, edição, animação e outras disciplinas técnicas e criativas, e os vencedores de 2025 serão conhecidos no dia 2 de abril, em evento presencial no Museu da Imagem e do Som (MIS), localizado em São Paulo.

Além da indicação ao Ciclope Latino, “A Busca”, criada pela AlmapBBDO e produzida pela Don’t Touch My Soda, já havia sido reconhecida como “Anúncio do Mês de Dezembro da América Latina” pela System1, e foi o único brasileiro a figurar na lista ‘TOP 100 of 2024’, da Source Creative, reforçando a força criativa e o impacto da campanha.

O filme pode ser assistido no canal do YouTube do Grupo Bradesco Seguros:

https://www.youtube.com/watch?v=Vzl0nMX7YZI

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.

Foto: Alexandre Nogueira, Diretor de Marketing do Grupo Bradesco Seguros