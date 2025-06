Campanha do Agasalho da Sancor Seguros promove integração e altruísmo

A Sancor Seguros está promovendo, entre os meses de maio e julho, a Campanha do Agasalho 2025, iniciativa que busca arrecadar peças de roupas, cobertores e acessórios de inverno para doação a instituições sociais de Maringá e região. A ação é realizada em parceria com o Sicoob, a Descarbonize e conta com apoio logístico e de triagem do SESC, responsável por recepcionar, selecionar e destinar os itens doados as entidades idôneas que atendem públicos em situação de vulnerabilidade.

Com pontos de coleta instalados nos andares da sede administrativa da Sancor e uma caixa acessível ao público no prédio da companhia, a iniciativa foi cuidadosamente pensada para mobilizar tanto os colaboradores quanto a comunidade local.

Buscando incentivar o engajamento, no dia 28 de maio, a seguradora recebeu o coral de idosos do SESC, promovendo um momento de descontração e integração com os colaboradores. A iniciativa também incluiu uma votação interna para escolher a música de encerramento da apresentação.

Além das doações recebidas, a seguradora contribuiu diretamente com 450 pares de meias e 50 cobertores, reafirmando seu papel na responsabilidade social. Há ampla divulgação nos canais de comunicação interna, incluindo telas dos computadores dos colaboradores, além da veiculação estadual promovida pela RPC.

“A Sancor decidiu participar da Campanha do Agasalho como forma de estimular o altruísmo entre os colaboradores. A articulação demonstra o envolvimento da empresa com as comunidades em que estamos inseridos”, afirma Janaína Ferreira, analista de Sustentabilidade da Sancor.

Segundo Janaína, a união com outras empresas surgiu após uma capacitação sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS). A partir do diálogo, foi possível identificar uma oportunidade de promover ações conjuntas que gerassem impacto positivo na sociedade.

“As empresas envolvidas compartilharam o desejo de engajar seus colaboradores de forma mais ativa. Unimos forças e entendemos que, ao centralizar as doações e atuar em conjunto com o SESC, poderíamos gerar um alcance ainda maior”, destaca.

A campanha segue até o fim de julho. Quem desejar contribuir pode acessar os pontos de arrecadação divulgados pelo SESC: https://www.sescpr.com.br/campanha-do-agasalho/onde-doar

Confira também a cobertura do lançamento da campanha na região de Maringá pela RPC.

“Mantemos a campanha viva com ações simbólicas, como a presença do coral, comunicações visuais e mensagens frequentes. Lembrar aos colaboradores que qualquer dia é um bom dia para doar faz toda a diferença”, destaca Janaína.

Com ações que vão além da doação, a companhia reafirma sua atuação comprometida com o desenvolvimento social das comunidades onde atua.