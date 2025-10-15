Bradesco Vida e Previdência celebra o Mês do Corretor com campanha especial bonificada de Seguro de Vida

Ação oferece incentivo adicional aos corretores de seguros, reforçando o compromisso da companhia em valorizar seus parceiros de negócios – A Bradesco Vida e Previdência celebra o Mês do Corretor com a campanha ‘Bônus Vida Mensal’ que oferece incentivo adicional na venda de seguros de vida contratados na modalidade mensal. A ação, válida até 31 de outubro, reforça o compromisso da companhia em valorizar o corretor de seguros, reconhecendo seu papel estratégico na disseminação da cultura de proteção e planejamento financeiro no Brasil.

Durante o período promocional, os corretores que comercializarem os produtos elegíveis na modalidade mensal receberão 100% de bônus no agenciamento. O portfólio participante da campanha abrange diversas soluções de seguros de vida, entre eles o Vida Viva Bradesco, com coberturas e assistências personalizáveis; e a família Empresarial Flexível, com os produtos Capital Global, Pessoa Chave e MEI.

A campanha faz parte das iniciativas da Bradesco Vida e Previdência voltadas a fortalecer a atuação consultiva dos corretores e reconhecer a importância desses profissionais na orientação aos clientes e na expansão da cultura do seguro de vida como instrumento de segurança para uso em vida e tranquilidade financeira.

SOBRE A BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA

A Bradesco Vida e Previdência, empresa do Grupo Bradesco Seguros, atua há mais de quatro décadas no país, protegendo participantes de planos de Previdência e VGBL e segurados de Vida e Acidentes Pessoais. A empresa conta com opções de planos de previdência em renda fixa, renda variável e multimercados, contemplando diversas classes de ativos para todos os perfis de clientes. No segmento de Seguro de Vida e Acidentes Pessoais, do qual é líder de mercado, oferece uma ampla gama de produtos com coberturas para diversas situações, incluindo doenças graves e perda de renda por desemprego involuntário, além de assistências personalizadas.