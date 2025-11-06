Bradesco Saúde lança nova fase da campanha de vendas “Quero Mais Saúde”

Devido ao sucesso de adesão dos corretores à campanha de vendas “Quero Mais Saúde”, realizada no mês de setembro, a Bradesco Saúde volta com uma nova etapa da ação de incentivo às vendas dos seguros Saúde SPG (Seguro para Grupos, de 3 a 199 pessoas), agora válida para os meses de novembro e dezembro. Além do novo período de participação, as chances de ganhar também foram ampliadas, com um total de R$ 500 mil em prêmios, distribuídos em mais de 20 sorteios. Uma live da diretoria da Bradesco Saúde com corretores, no dia 5/11, apresentou todos os detalhes e incentivos desta nova fase.

As condições para participação dos corretores são as mesmas: a cada venda do seguro-saúde concretizada, com vigência a partir do mês de novembro ou dezembro, o parceiro (corretor, produtor ou angariador) ganha um número da sorte da Bradesco Capitalização, para concorrer aos prêmios abaixo:

1 prêmio de R$ 200 mil em título de capitalização (alusivo ao valor do carro Jeep Compass)

10 prêmios de R$ 20 mil cada em título de capitalização (alusivo ao valor de uma moto Honda)

10 prêmios de R$ 10 mil cada em título de capitalização (alusivo ao valor de uma bicicleta elétrica ONN)

“A participação dos corretores na primeira fase da campanha Quero Mais Saúde foi muito expressiva, o que nos estimulou a estender a ação, trazendo para os nossos parceiros mais esse incentivo à venda dos produtos Bradesco Saúde. É o momento ideal para oferecer às pequenas e médias empresas as nossas soluções SPG”, destaca Carlos Marinelli, diretor-presidente do Grupo Bradesco Saúde.

Carlos Marinelli, diretor-presidente do Grupo Bradesco Saúde, ressalta que o sucesso da Campanha Quero Mais Saúde levou a uma 2a fase ainda mais atraente para corretores e parceiros

A estratégia voltada às PMEs (pequenas e médias empresas) se justifica pelo cenário favorável da economia: pequenos negócios representam quase 97% de todas as empresas abertas no país entre janeiro e julho deste ano, de acordo com dados do Sebrae. Some-se a isso a taxa de desemprego de 5,6% no trimestre encerrado em setembro, menor da série histórica iniciada em 2012, conforme dados da PNAD Contínua do IBGE.

“Em um mercado aquecido, oferecer um plano de saúde corporativo de qualidade ao funcionário é cada vez mais estratégico para pequenas e médias empresas. E quando falamos de uma marca como a Bradesco Saúde, reconhecida por sua solidez e credibilidade, esse benefício torna-se um diferencial ainda maior para a atração e retenção de talentos. Convido os corretores a aproveitarem o interesse das empresas pelo plano de saúde, assim como os incentivos que estamos oferecendo na campanha, para fecharem novos negócios”, comenta Flávio Bitter, diretor-gerente da Bradesco Saúde.

Pesquisas apontam Bradesco Saúde como marca preferida

A Bradesco Saúde é considerada a marca preferida pela população em pesquisas em diferentes mercados. Entre os reconhecimentos estão os de melhor plano de saúde de São Paulo por quatro anos consecutivos, na premiação promovida pela Folha de S. Paulo, e o de plano mais amado dos cariocas por cinco anos seguidos, na pesquisa realizada pela revista Veja Rio.

Além desses importantes reconhecimentos, outra pesquisa recente, conduzida pelo Instituto Datafolha no primeiro trimestre de 2025, para o Programa de Qualificação de Operadoras (PQO) da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) indica que 92,6% dos beneficiários da Bradesco Saúde entrevistados recomendariam os planos da operadora.

Portfólio diversificado para o SPG

Com um portfólio diversificado, para empresas de todos os tamanhos e perfis, a Bradesco Saúde tem no SPG um dos seus principais focos de atuação, segmento no qual conta com mais de 1 milhão de beneficiários. Este ano, a operadora tem registrado crescimentos expressivos na base de segurados de contratos de pequenas e médias empresas, em diversos mercados, em diferentes regiões.

Sobre o Grupo Bradesco Saúde

O Grupo Bradesco Saúde é líder consolidado do mercado de planos e seguros privados de saúde, com maior destaque no segmento de planos coletivos, para empresas de todos os tamanhos, atuando em todas as regiões geográficas do país. Presente em aproximadamente 1,4 mil municípios do país, atende hoje a cerca de 3,8 milhões de beneficiários.