Bradesco Saúde enfatiza a importância da pevenção no Dia Mundial da Saúde

Ação de marketing contempla mídias digitais, redes sociais e e-mail marketing – Para celebrar o Dia Mundial da Saúde (07/04), a Bradesco Saúde lança uma ação de marketing que enfatiza a importância da prevenção, do autocuidado e da promoção da saúde.

Com a mensagem “Hoje é o dia perfeito para você querer mais saúde”, a iniciativa lembra que o cuidado começa com boas escolhas diárias, como a realização periódica de exames de rotina. E que a Bradesco Saúde conta com rede ampla e qualificada, para oferecer às empresas o melhor cuidado às suas equipes, com planos disponíveis a partir de três pessoas.

A ação contempla a veiculação de peças em redes sociais e mídias digitais, incluindo banners nos canais digitais da operadora voltados a segurados, empresas-clientes, médicos referenciados e corretores parceiros, além de e-mail marketing para cada um desses públicos.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define a saúde como “um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença”.

A prevenção e a promoção da saúde estão entre os pilares de atuação do Grupo Bradesco Saúde, por meio de programas como o Juntos Pela Saúde, com iniciativas com foco em bem-estar e incentivo a hábitos saudáveis, e o Meu Doutor, com atendimento primário resolutivo e eficaz e cuidado coordenado.