AXA no Brasil celebra 10 anos com nova campanha estrelada por Alisson Becker

Atleta multicampeão personifica valores de proteção e confiança da seguradora -A AXA no Brasil lança a campanha “Juntos a cada passo da sua proteção” e apresenta um convidado especial: o goleiro Alisson Becker, que atua pelo Liverpool e pela Seleção Brasileira. A iniciativa marca a celebração dos 10 anos da seguradora no país e aprofunda os valores de confiança, proteção e parceria que a companhia compartilha com seus clientes, corretores e colaboradores.

Alisson, atleta multicampeão, foi escolhido para simbolizar a caminhada de longa data da AXA com o Liverpool. Como Parceira Oficial Global de Treinamento do clube, a AXA reforça valores que também compartilha com seus parceiros: preparação, estratégia e comprometimento. Na posição de goleiro, Alisson representa a última linha de defesa — aquele que protege o que realmente importa nos momentos decisivos

“Desde que chegamos ao Brasil, nosso compromisso é caminhar ao lado de quem confia na gente. Alisson representa essa jornada: alguém que inspira confiança, age com responsabilidade e nunca perde de vista o objetivo final”, comenta Danielle Fagaraz, diretora de Marketing da AXA no Brasil.

A campanha “Juntos a cada passo da sua proteção” é focada no digital e traz uma série de vídeos com o goleiro, que ampliam e aprofundam o conceito dos 10 anos da seguradora. “Cada conteúdo reforça pilares como proteção, cuidado e planejamento, conectando emoção à estratégia e esporte. Trazemos o rosto de um atleta reconhecido mundialmente e multicampeão para personificar essa caminhada de sucesso”, complementa Danielle.

O material será veiculado nas redes externas da AXA, nos canais internos da empresa, além de ações em eventos com corretores.

Com esta nova campanha, a AXA reafirma seu posicionamento como parceira estratégica e de longo prazo no mercado brasileiro.

Sobre a AXA no Brasil

A AXA, um dos maiores grupos seguradores do mundo sediado em Paris, na França, está presente em 51 países. Com mais de 145 mil funcionários e distribuidores, a companhia atende cerca de 93 milhões de clientes em todo o mundo. No Brasil, a AXA iniciou suas operações em 2015 e, hoje, oferece uma linha completa de seguros do pequeno ao grande risco para empresas de todos os portes – Riscos Patrimoniais, Responsabilidades e Vida – e também para Pessoas Físicas, por meio de parcerias com grandes varejistas e instituições financeiras. A empresa mantém escritórios-sede em São Paulo e no Rio de Janeiro e conta com 15 filiais comerciais para cobrir as cinco regiões do país.

