Allianz Seguros apresenta a campanha “Vivendo o Melhor” com objetivo de trazer histórias reais de cuidado e proteção

Série documental criada pela iD\TBWA, em parceria com a Warner Bros. Discovery e EssenceMediacom Brasil, aposta em relatos autênticos e emocionantes para inspirar e conectar pessoas.

A Allianz Seguros acaba de lançar a campanha “Vivendo o Melhor”, desenvolvida pela iD\TBWA em parceria com a Warner Bros. Discovery e EssenceMediacom Brasil. Em formato de série documental e conduzida pelo jornalista e escritor Chico Felitti, a iniciativa apresenta três episódios inéditos com personagens diversos, que mostram como o cuidado, a proteção e a comunidade podem transformar vidas e gerar impacto positivo.

Entre os protagnistas que usam seus bens para fazer o bem, estão: Wilma da Silva, mestre da renda renascença e fundadora do coletivo Rendeiras da Aldeia, que transforma a arte em ferramenta de alfabetização e autonomia financeira para outras mulheres. Também traz o dia a dia de Everaldo, taxista que fez do carro não apenas seu trabalho, mas também um espaço de acolhimento e conexão social. E a inspiradora jornada do casal Valéria e Vânia, que abriram as portas de sua chácara para compartilhar com estudantes e moradores da comunidade a importância do cultivo de alimentos orgânicos. Além de ensinar, elas transformaram o espaço em um ponto de distribuição desses alimentos.

“Histórias reais e emocionantes aproximam a marca das pessoas e reforçam a percepção de valores e atributos. Acreditamos na criatividade como uma força estratégica — capaz de gerar impacto cultural, engajamento, valor de marca e resultados de negócio ao mesmo tempo”, reforça Camila M. Costa, CEO da iD\TBWA.

Narrativa documental e multiplataforma

De acordo com Maria Clara Ramos, diretora Executiva de Transformação, Estratégia e Marketing da Allianz Seguros, a proposta de cada episódio é criar uma conexão entre os personagens retratados e o propósito da companhia: estar próxima das pessoas, fortalecendo laços de confiança e apoiando iniciativas que geram impacto positivo. “Mais do que uma campanha, é um convite para cultivar relações de proximidade, promover comunidades mais fortes e inspirar transformações reais”, completa a executiva.

Para ampliar sua mensagem, a Allianz Seguros contou com a Warner Bros. Discovery como parceira estratégica e principal plataforma de veiculação.

“A combinação entre a excelência da Warner em produção de conteúdo somados à cobertura de canais, foi fator fundamental para a viabilidade deste projeto. Optamos por maximizar a cobertura ancorando a entrega no canal de maior aderência estratégica, Discovery Channel, triangulando com a presença nos territórios digitais, social e streaming, o que trouxe ainda mais robustez e complementaridade ao projeto”, comenta Naiara Azevedo, diretora de Mídia da EssenceMediacom Brasil

A campanha ganha força em um ecossistema multiplataforma, com presença em redes sociais, mídia digital, OOH e rádio. Um mix de canais pensado para garantir alcance nacional e criar conexões genuínas com diferentes públicos: clientes, não clientes, corretores e colaboradores.

“Essa campanha mostra como a união entre marcas, talentos criativos e parceiros estratégicos pode fazer a diferença, contando histórias que mostram cuidado e proteção”, comenta Eduardo Teixeira, diretor de Soluções Criativas da Warner Bros. Discovery Brasil.

Sobre a iD\TBWA

Há 18 anos no mercado brasileiro, a iD\TBWA é uma agência que combina dados, criatividade e inovação para desenvolver soluções que aceleram o crescimento de marcas e negócios. Pertencente ao grupo Omnicom, parte da rede TBWA, a agência entrega não apenas campanhas, mas experiências de marca data-driven ao longo de toda a jornada do consumidor. Com núcleos especializados, como a iDx, laboratório de inovação e design de experiência; e a Indie, sua produtora digital, a empresa atende os maiores players do mercado como ABA, Audi, Allianz, Banco BV, Claro, Claro Empresas, CPFL, Grupo Zanchetta (Alliz e Mondelli), Philips, Philips Walita, Unicef, Bluefit, Novo Nordisk, Raízen/Shell e Omoda | Jaecoo.

Sobre a Allianz Seguros

No Brasil há 120 anos, a Allianz Seguros atua em ramos elementares e está presente em todo o território nacional, por meio de 56 filiais, além de 50 assessorias e mais de 30 mil corretores de seguros em todo o país.