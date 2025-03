Allianz leva assessorias para show de Simply Red em camarote do Allianz Parque

Parceiras foram destaques da segunda fase da”Campanha Assessorias 2024″ – A Allianz Seguros realizou, no dia 15 de março, a segunda etapa da premiação da “Campanha Assessorias 2024”, em que levou três assessorias parceiras para assistir, com um acompanhante cada, ao show da banda britânica Simply Red, no Allianz Parque, diretamente do camarote da companhia. Ao longo do segundo semestre de 2024, todas elas se destacaram no ranking de pontuação.

Os contemplados foram recebidos por Nelson Veiga, diretor executivo Comercial da Allianz, e Flavio Rewa, diretor Comercial Regional São Paulo Capital. “Mais uma vez, tivemos a oportunidade de confraternizar com as assessorias no nosso camarote, na nossa casa. É sempre muito bom poder comemorar as conquistas junto aos nossos parceiros e proporcionar a eles a oportunidade de acompanhar um show maravilhoso como este”, disse Nelson. “As assessorias são um canal muito importante e relevante para nós, principalmente no que diz respeito à ativação de corretores, que é o nosso grande pilar para este ano. Agradeço a cada uma delas pelo brilhante trabalho que desempenharam ao longo de 2024. Vamos juntos para as conquistas de 2025”, completou Flavio.

Decio Padilha, da DP Múltipla Assessoria, de Recife, destacou a sinergia com a Allianz. “Estou muito feliz com essa parceria de longa data e ser premiado nessa campanha é resultado de todo o trabalho que executamos ao longo do ano passado, período marcado por conquistas tanto para a DP Múltipla quanto para a Allianz”, disse, completando que a proximidade entre as assessorias e a seguradora é necessária. “A partir do momento em que temos esse estreitamento, começamos a ter resultados bem melhores. E a Allianz tem nos escutado muito, por sinal.”

Gustavo Gimenez, da Rizk & Almeida Assessoria de Seguros, foi um dos ganhadores que representou a capital paulista. “Foi uma experiência incrível ser recebido pela diretoria da Allianz e acompanhar este grande evento. A Allianz é uma companhia muito importante para a nossa operação e tem buscado, cada vez mais, estar junto das assessorias e dos corretores”, declarou.

Também representando a capital paulista, Roberto de Oliveira, da FTTSeg Assessoria, celebrou a oportunidade de estar no camarote da Allianz pela segunda vez. “É um prazer poder trabalhar com essa grande seguradora, que é a Allianz. Desenvolvemos um trabalho maravilho junto com a companhia e, para nós, sermos premiados nessa campanha é uma recompensa muito grande.”

No Brasil há 120 anos, a Allianz Seguros atua em ramos elementares e está presente em todo o território nacional, por meio de 56 filiais, além de 50 assessorias e mais de 30 mil corretores de seguros em todo o país.

Tendo como premissa desenvolver ações de longo prazo, tanto nos seus negócios como no campo social, há 30 anos um grupo de funcionários criou a ABA – Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz. Nesse período, mais de 10 mil crianças e adolescentes da Comunidade Santa Rita (zona Leste de São Paulo) foram atendidos pela ABA, por meio de atividades complementares à educação formal, como artes, esportes e inclusão digital.

A seguradora nomeia o Allianz Parque, a arena multiuso mais moderna do país. Desde sua inauguração, em novembro de 2014, já recebeu mais de 11 milhões de pessoas.