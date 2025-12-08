Afeto e conexão marcam a campanha de fim de ano do Grupo Bradesco Seguros

Filme “A Descoberta” é embalado por uma versão exclusiva da música “You’ve got a friend”, reforçando, de forma lúdica, a importância de ter com quem contar nos momentos mais importantes da vida – https://www.youtube.com/watch?v=SkK8Sd2IyEs
O Grupo Bradesco Seguros apresenta sua nova campanha de fim de ano, intitulada “A Descoberta”, que traz uma reflexão sensível sobre o papel da amizade e das conexões humanas. Criado pela AlmapBBDO, o filme acompanha a história de uma menina tímida que encontra um lápis mágico e passa a desenhar pequenos seres que ganham vida, tornando-se companhia para ela e para outras pessoas. A narrativa ilustra, de forma simbólica, como o cuidado e a empatia podem transformar realidades.
A campanha reforça o posicionamento da companhia como parceira em todos os momentos, por meio de uma abordagem emocional, acessível e próxima às pessoas, além de ser embalada por “You’ve got a friend”, icônica música de James Taylor. A trilha sonora mostra como a amizade é uma grande fonte de inspiração e tem como objetivo mostrar à audiência que é no sentimento de união e fraternidade que ela é encontrada. A música alcançou o 1º lugar na Billboard Hot 100 e figurou posições de destaque na ocasião do lançamento, sendo um grande sucesso de público.
“Acreditamos que campanhas humanizadas têm o poder de sensibilizar de forma leve e verdadeira. ‘A Descoberta’ é um convite à reflexão sobre a importância da empatia e amizade, de estar presente na vida do outro, algo que o Grupo Bradesco Seguros faz todos os dias com seus clientes. Queremos que esse filme gere identificação, toque corações e seja compartilhado como um gesto de afeto nesse momento especial do ano”, afirma Alexandre Nogueira, Diretor de Marketing do Grupo Bradesco Seguros. “Como temos ressaltado ao longo dos últimos anos em nossas campanhas, o seguro é aquele amigo que pode te amparar em momentos inesperados”, finaliza o executivo.
Com uma proposta visual lúdica, a produção exigiu um trabalho técnico detalhado para dar vida aos personagens e ambientações, resultando em uma peça que combina inovação e sensibilidade. A campanha terá exibição nacional em diversos meios, integrando os principais canais de comunicação com foco em alcance e fortalecimento da percepção de marca.
