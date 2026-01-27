Bradesco Vida e Previdência lança suporte de IA Generativa para corretores

Nova ferramenta de inteligência artificial reforça atuação consultiva dos profissionais na oferta de soluções aos clientes – A Bradesco Vida e Previdência lança um agente de Inteligência Artificial Generativa voltado aos corretores de seguros, a ser aplicado inicialmente na comercialização de planos de previdência privada. A nova ferramenta, desenvolvida em conjunto com a área de Inovação do Grupo Bradesco Seguros, combina a agilidade da IA com a expertise humana, possibilitando a esses profissionais ofertarem produtos cada vez mais personalizados e adequados às reais necessidades dos clientes.

Dentre as principais funcionalidades, destacam-se o apoio na elaboração de materiais de apresentação, a integração e unificação de informações relevantes para o processo comercial e o suporte na preparação de proposta. Esses recursos otimizam o atendimento, permitindo que o corretor dedique mais tempo à orientação e ao esclarecimento de dúvidas, aprimorando a qualidade das interações com o cliente, o que torna o assessoramento mais completo e personalizado.

Outro ponto a ser destacado é o fator de conversão de vendas. Com a IA Generativa aplicada à previdência privada, a Bradesco Vida e Previdência busca não apenas aumentar a comercialização de produtos, mas também proporcionar ao corretor informações estratégicas capazes de transformar um maior número de clientes potenciais em segurados.

“A Inteligência Artificial amplia nossas possibilidades, mas quem transforma a experiência do cliente continua sendo o corretor. A tecnologia chega para simplificar processos, abrir espaço para contatos mais assertivos e reforçar o papel desse profissional como consultor de negócios, no qual a escuta, a orientação e a confiança seguem no centro das decisões. Estamos muito entusiasmados com as possibilidades que chegarão a partir do uso da IA Generativa”, afirma Estevão Scripilliti, diretor da Bradesco Vida e Previdência.

Antes da implementação, a Inteligência Artificial Generativa passou por testes com um grupo piloto de corretores, que avaliaram aspectos como usabilidade, recursos e aplicabilidade no dia a dia. A fase de experimentação serviu para ajustar a ferramenta às necessidades reais do atendimento e garantir que ela funcione como apoio, e não substituição, da atuação humana.

“As aplicações complementares da IA Generativa, quando acompanhadas por uma abordagem direcionada, podem abrir caminhos para um futuro bastante promissor quando se trata de Seguros. Esse cenário tornará o cotidiano do corretor mais produtivo e as decisões financeiras mais embasadas”, finaliza Fernando Campilho, Superintendente Sênior de Tecnologia da Bradesco Vida e Previdência.

Foto: Estevão Scripilliti, diretor da Bradesco Vida e Previdência.