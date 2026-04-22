Bradesco Seguros inicia Operação Especial para atendimento a chuvas e temporal de granizo no Pará e em São Paulo

Com as recentes chuvas que atingiram cidades ribeirinhas do Pará no domingo (19) e os temporais de granizo que assustaram moradores do interior de São Paulo no sábado (18), a Bradesco Seguros iniciou uma nova operação de apoio aos segurados das duas regiões. No total, nove municípios estão sendo atendidos de forma extraordinária, com reforço de pessoal e agilidade nas indenizações.

A operação da Bradesco Seguros consiste em contato humanizado com os segurados, vistoria presencial aos locais sinistrados, buscando agilizar todo o processo de orçamentação de prejuízos, dispensa de documentação e prioridade na conclusão do caso. Em São Paulo, os municípios de Itu, Piedade, Sorocaba, Mairinque, Votorantim e Salto de Pirapora foram os mais atingidos. Já no Pará, os municípios de Belém, Marituba e Ananindeua estão recebendo atendimento diferenciado.

“Nossas equipes estão em contato direto com corretores e segurados, para que ninguém fique desamparado neste momento. De forma objetiva, rápida e organizada, buscamos dar todo o suporte necessário aos nossos clientes e às vítimas das intempéries”, desta Márcio Jordão, Superintendente Sênior de Sinistros da Bradesco Seguros.

Sobre a Bradesco Auto/RE

Especializados na operação de seguros de automóvel e de seguro patrimonial, a Bradesco Auto/RE conta com uma carteira de R$ 6,9 bilhão de prêmios em automóveis (jan a dez/25) e de R$ 1,09 bilhão em prêmios em seguros residenciais (jan a dez/25). A seguradora desenvolve e administra produtos que são referência no mercado e tem uma fatia de 11,1% (até dez/25) em market share de automóveis no mercado e 16,4% (até dez/25) de market share em residencial.

Foto: Márcio Jordão, Superintendente Sênior de Sinistros da Bradesco Seguros.