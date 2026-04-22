Bradesco Seguros avança em premiação internacional de inovação e mobiliza votação para projetos finalistas

Companhia concorre em três categorias do Qorus-NTT DATA Awards 2026 e busca apoio na etapa de votação pública, aberta até 29 de abril – O Grupo Bradesco Seguros teve três projetos selecionados para a próxima fase do Qorus-NTT DATA Awards 2026, uma das mais relevantes premiações internacionais voltadas à inovação nos setores financeiro e de seguros. Agora, a companhia entra em uma nova etapa da disputa, marcada pela votação pública, que acontece até o dia 29 de abril.

Nesta fase, profissionais do mercado e demais públicos habilitados podem votar utilizando um e-mail corporativo. O objetivo é impulsionar os projetos finalistas ao top 3 de suas categorias, ampliando o reconhecimento internacional das iniciativas desenvolvidas pela companhia. Em 2025, a Bradesco Seguros encerrou a premiação com dois projetos vencedores, reforçando sua trajetória de destaque no cenário global de inovação.

Os projetos classificados para a etapa de votação são:

Comunicação e Marketing | GIMP – Jornada de Comunicação Auto

Social, Sustainable and Responsible | Validação Facial Acessível – autenticação biométrica segura, inclusiva e universal

Workforce Transformation | Festival da Inovação

Além disso, o Grupo segurador concorre na categoria “Transformative Innovator of the Year”, que reconhece as empresas mais inovadoras do mundo. Nesta categoria, a votação é restrita ao corpo de jurados.

A presença do Grupo entre os finalistas reforça o compromisso da companhia com o desenvolvimento de soluções inovadoras, centradas na experiência do cliente, na transformação interna e na geração de impacto positivo para a sociedade.

Para José Loureiro, Diretor de Inovação Digital e Dados do Grupo Bradesco Seguros, “a mobilização nesta etapa é importante para ampliarmos a visibilidade internacional de projetos que traduzem, de forma concreta, a agenda de inovação do Grupo Bradesco Seguros. São iniciativas que refletem nosso compromisso com acessibilidade, comunicação, transformação organizacional e, principalmente, com o desenvolvimento de soluções cada vez mais relevantes para o negócio e para a experiência dos nossos públicos”.

A votação pode ser feita pelo link: https://www.qorusglobal.com/award/30388/vote.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.

Foto: José Loureiro, Diretor de Inovação Digital e Dados do Grupo Bradesco Seguros