Bradesco Seguros apresenta novidades para o Seguro Caminhão

Cobertura de basculamento passa a integrar a compreensiva sem custo para o cliente e Contratação de Assistência 24h se torna opcional – A Bradesco Seguros, especialista em seguros de veículos de carga, acaba de anunciar novidades para o Seguro Caminhão. A cobertura para basculamento (operação de movimento da carroceria do veículo para descarga) passa a integrar a cobertura compreensiva (colisão, incêndio, roubo/furto) e sem custo para o cliente, não tendo mais necessidade de contratar cobertura adicional. E outra novidade, é que a partir do dia 21 de junho, a contratação dos serviços de Assistência Dia e Noite passa a ser opcional, ficando a critério do cliente contratar ou não.

“O produto caminhão agora está mais completo e ainda oferece mais tranquilidade e autonomia ao segurado. Ampliamos a nossa cobertura básica sem custo adicional para o segurado, passando a cobrir sinistros decorrentes da operação de basculamento, e também flexibilizamos o produto dando a opção do cliente não contratar pacote de Assistência Dia e Noite. Com a mudança, o acesso ao seguro, essencial e de alta qualidade, é facilitado para o cliente”, destaca o Superintendente Executivo de Produto Auto da Bradesco Seguros, Eduardo Menezes.

Sobre a Bradesco Auto/RE

Especializados na operação de seguros de automóvel e de seguro patrimonial, a Bradesco Auto/RE conta com uma carteira de R$ 1,5 bilhão de prêmios em automóveis (jan a mar/24) e de R$ 216 milhões em prêmios em seguros residenciais (jan a mar/24). A seguradora desenvolve e administra produtos que são referência no mercado e tem uma fatia de 11,1% (até mar/24) em market share de automóveis no mercado e 14,6% (até mar/24) de market share em residencial.

Eduardo Menezes, Superintendente Executivo de Produto Auto da Bradesco Seguros,