Bradesco Saúde participa de debate sobre “Perspectivas de mercado para 2030” no Saúde Business Fórum

O Superintendente de Gestão de Rede da Bradesco Saúde, Fernando Pedro, será um dos palestrantes da edição de 2024 do evento Saúde Business Fórum (SBF), que acontece de 1 a 4 de agosto, em Mato Grosso. O encontro, promovido pela empresa Informa Markets, reunirá executivos do setor de saúde de todo o Brasil.

O executivo da Bradesco Saúde participa do painel “Perspectivas de mercado para 2030”, no dia 3, ao lado de Bianca Pascual, CMIO do Grupo Oncoclínicas, e de Rogério Reis, VP de Hospitais da Dasa.

“A saúde suplementar vive um momento que pede transformação. Este evento nos permite trocar experiências, aproximar e reforçar as relações dos diversos elos da cadeia do setor. É mais uma oportunidade de compartilhar a visão de sustentabilidade da Bradesco Saude e aprender como o mercado está se posicionando para os próximos desafios”.

Fernando Pedro é médico, com MBA executivo pelo Insper e pós-graduação em Finanças pela Columbia University de Nova York, e atua há 12 anos no setor de saúde suplementar.

SOBRE O GRUPO BRADESCO SAÚDE

O Grupo Bradesco Saúde é líder consolidado do mercado de planos e seguros privados de saúde, com maior destaque no segmento de planos coletivos, para empresas de todos os tamanhos, atuando em todas as regiões geográficas do país. Hoje atendendo a cerca de 3,8 milhões de beneficiários, e presente em aproximadamente 1,4 mil municípios do país, a Bradesco Saúde e sua controlada Mediservice contam com ampla rede médica referenciada composta por mais de 40 mil prestadores médico-hospitalares, mais de 3,1 mil hospitais e mais de 10,2 mil serviços de diagnósticos e análises laboratoriais.