Bradesco Saúde abre inscrições para segunda edição do programa Meu Primeiro SPG

Voltada às regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste, iniciativa capacita corretores para atuar nos ramos Saúde e Dental com foco em PMEs – A Bradesco Saúde lança a segunda edição do programa Meu Primeiro SPG/Saúde Dental, que tem como objetivo capacitar corretores para atuar na comercialização de seguros Saúde e Dental, com foco em vendas para pequenas e médias empresas.

Voltada para corretores das regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste sem histórico nos ramos Saúde e Dental, a iniciativa capacitou 75 profissionais na primeira edição, em 2023. O treinamento da nova turma ocorrerá de julho a novembro, e as inscrições podem ser feitas até o dia 28 de junho, com o preenchimento do formulário online.

“O ramo de saúde apresenta grande potencial, com o interesse das empresas em oferecer planos de assistência médico-hospitalar e odontológicos a seus funcionários. Com esta capacitação, mais corretores ficam aptos a capturar as oportunidades que o mercado oferece na sua região. A primeira edição foi um sucesso e pretendemos repetir este feito”, afirma Pablo Guimarães, superintendente-executivo comercial da Bradesco Saúde para as regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste.

A capacitação é realizada por meio da plataforma de capacitação UniverSeg, do Grupo Bradesco Seguros. Ao longo dos cinco meses de formação, eles passam por uma trilha de conhecimento e reciclagem relacionada aos produtos.

Os participantes também contarão com a parceria das equipes comerciais da Bradesco Saúde, por meio de grupos de trabalho. A intenção é ajudá-los na identificação de oportunidades em cada mercado, na prospecção de novos clientes e na prática do crossell na própria carteira. Os corretores que se destacarem serão reconhecidos pela Diretoria da Bradesco Saúde em uma cerimônia na sede da Companhia, no Rio de Janeiro.

SOBRE O GRUPO BRADESCO SAÚDE

O Grupo Bradesco Saúde é líder consolidado do mercado de planos e seguros privados de saúde, com maior destaque no segmento de planos coletivos, para empresas de todos os tamanhos, atuando em todas as regiões geográficas do país. Hoje atendendo cerca de 3,8 milhões de beneficiários, e presente em mais de 1,3 mil municípios do país, a Bradesco Saúde e sua controlada Mediservice contam com ampla rede médica referenciada composta por cerca de 40 mil prestadores médico-hospitalares, mais de 3 mil hospitais e mais de 10 mil serviços de diagnósticos e análises laboratoriais.

Pablo Guimarães, superintendente-executivo comercial da Bradesco Saúde para as regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste