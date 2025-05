Tokio Marine amplia benefícios para Colaboradores e oferece extensão de licenças maternidade e paternidade

Iniciativa faz parte de série de ações da Companhia para promover bem-estar e qualidade de vida aos Resolvedores – Sempre com o intuito de atender as necessidades dos Colaboradores, a Tokio Marine Seguradora passa a oferecer extensão de licenças maternidade e paternidade, válida também para casos de adoção.

Agora, até 30 dias após o nascimento do bebê, a Colaboradora poderá solicitar o acrescimento de mais 60 dias em sua licença, totalizando 180 dias. No caso dos Colaboradores, em até 2 dias depois do nascimento, é possível requerer mais 5 dias, além dos 15 dias de licença paternidade previamente concedidos pela Companhia – que já superavam os 5 dias previstos por lei – totalizando 20 dias.

Além disso, para aqueles que não tenham interesse nessa extensão, é possível solicitar o mesmo período para realização do trabalho no regime de full home office. A iniciativa também permite que a Tokio Marine se enquadre como Empresa Cidadã – programa de incentivo do Governo Federal.

De acordo com a Diretora de Pessoas, Planejamento e Sustentabilidade da Companhia, Luciana Amaral, a iniciativa faz parte de uma série de benefícios oferecidos pela Seguradora para promover mais qualidade de vida para os Resolvedores, como são chamados os funcionários. “Na Tokio Marine, nós trabalhamos para atender plenamente o que denominamos de 4’Cs – Colaboradores, Corretores, Clientes e Comunidade. O Capital Humano é nosso bem mais valioso e estamos sempre empenhados em tornar o nosso ambiente o melhor lugar para se trabalhar”, explica.

Segundo a Diretora, a extensão das licenças maternidade e paternidade tem diversos efeitos positivos para saúde, tanto dos pais quanto do bebê, como o fortalecimento de vínculo com a criança; facilitação na prática da amamentação, no caso de mães; melhor recuperação da mãe; redução de estresse e diminuição do risco de depressão pós-parto; entre outros.

Atuando em regime full home office desde que deu à luz ao recém-chegado Felipe, a Colaboradora Beatriz Leão, uma das primeiras a usufruir da novidade, conta que recebeu a notícia com alegria e alívio. “Por conta da amamentação, eu estava preocupada com o meu retorno ao trabalho, que aconteceria antes dele completar seis meses. Então, essa novidade não poderia vir em melhor hora! Quem é responsável por um bebê sabe o impacto que essa medida tem na construção da nova rotina. Ter essa flexibilidade deixa tudo mais leve e mais feliz”, conta.

Como parte do pacote de benefícios para mães e pais, a Tokio Marine oferece, ainda, kit de boas-vindas aos recém-nascidos e para crianças até 12 anos em caso de adoção, além do programa Nossas Mamães, que proporciona para as Colaboradoras acompanhamento fitoterápico individual, encontros e palestras mensais, para auxiliá-las no início de sua maternidade.

“Sabemos que um ambiente familiar equilibrado contribui para a saúde global dos membros da família, promovendo um desenvolvimento saudável para todos – algo que faz parte de nossas preocupações”, explica Luciana Amaral. “Por isso, seguiremos investindo em ações que atendam as necessidades de nossos Colaboradores e proporcionem um ambiente profissional saudável, inclusivo, acolhedor e inovador para todos”, finaliza a Diretora da Tokio Marine.

Sobre a Tokio Marine Seguradora

Subsidiária da Tokio Marine Holdings, o mais antigo conglomerado securitário japonês, fundado há 145 anos, a Tokio Marine Seguradora S.A. está em operação no Brasil desde 1959. A Companhia coloca à disposição do mercado nacional um amplo portfólio composto por mais de 90 Produtos e 120 Serviços e Assistências para Pessoas Físicas e Jurídicas, por meio de uma estrutura de 68 unidades de atendimento distribuídas pelo Brasil. Em 2024, recebeu nota AAA.br, com perspectiva estável, da agência de classificação de risco Moody’s Local BR.