CCS-RJ oferece novo benefício exclusivo para seus associados

Em parceria com a Uniodonto Metropolitana, o CCS-RJ passa a oferecer plano odontológico com cobertura ampla e condições especiais – Os associados do Clube de Corretores de Seguros do Rio de Janeiro (CCS-RJ), passam a contar com um novo plano odontológico desenvolvido especialmente para atender às suas necessidades. A iniciativa, realizada em parceria com a Uniodonto Metropolitana, uma das líderes do segmento de planos odontológicos, administrada por dentistas em uma sociedade cooperativa, traz uma proposta focada em atendimento personalizado, ampla cobertura e condições diferenciadas para os associados.

De acordo com Dr. Flávio Araújo de Assis, CEO da Uniodonto Metropolitana, que esteve reunido com a diretoria e associados do CCS-RJ, durante um café na tarde de 6 de maio, na sede do Clube, no Centro do Rio, o grande diferencial do plano está na combinação entre qualidade e proximidade no atendimento. “A proposta do plano oferecido para o CCS-RJ é focada no atendimento personalizado por profissionais qualificados, com uma cobertura realmente abrangente”, destacou. Pela Uniodonto estavam presentes ainda, Renato Dias, gerente financeiro e Andréia Andrade, supervisora operacional.

Coberturas – O plano contempla desde procedimentos básicos até tratamentos mais complexos, incluindo consultas, urgência e emergência, radiologia, prevenção e limpeza, restaurações e obturações, tratamento de canal, cuidados com gengiva, cirurgias, atendimento infantil e próteses. Também estão previstos serviços como manutenção e ajustes de próteses, além de restaurações em cerômero e documentação ortodôntica.

Dependentes – Outro ponto importante é a possibilidade de inclusão de dependentes, ampliando o alcance do benefício para as famílias dos associados. A parceria reflete ainda a expertise da Uniodonto em desenvolver soluções personalizadas para instituições. “Estruturamos planos específicos para entidades parceiras, sempre considerando as características e necessidades de cada projeto”, explica o CEO. “A parceria visa oferecer benefícios reais e contínuos, com uma opção vantajosa que contribui diretamente para o cotidiano dos associados”, concluiu Dr. Flávio Araújo de Assis.

Para o CCS-RJ, a iniciativa representa um avanço na oferta de benefícios relevantes aos seus associados. A presidente da entidade, Fátima Monteiro, destacou o compromisso do clube com o bem-estar de seus membros. “Esse novo plano é mais do que um benefício, é uma forma de cuidar e proteger quem protege, oferecendo mais tranquilidade e qualidade de vida no dia a dia do nosso associado”, finalizou.

Sobre o CCS-RJ |

Fundado em 1980, o Clube dos Corretores de Seguros do Rio de Janeiro busca estimular encontros e debates para o desenvolvimento do setor e da categoria. A entidade promove a articulação estratégica e contínua com todos os integrantes do sistema nacional de seguros privados. http://ccsrj.com.br/

Foto: Diretoria do CCS-RJ e associados reunidos com a equipe da Uniodonto Metropolitana – Foto: Divulgação