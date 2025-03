Auxílio-acidente: quais são os principais mitos e verdades sobre o benefício?

Descubra o que é verdade sobre o auxílio-acidente e saiba se você tem direito ao benefício

O auxílio-acidente é um benefício previdenciário concedido pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) a trabalhadores que sofrem acidentes e ficam com sequelas que reduzem sua capacidade de trabalho. No entanto, muitas dúvidas ainda cercam esse benefício, como: quem tem direito, como é calculado e como funciona na prática.

“O auxílio-acidente é uma compensação paga ao trabalhador que sofre um acidente e fica com sequelas permanentes que afetam sua capacidade de exercer suas atividades profissionais. Ele não impede que a pessoa trabalhe, mas busca minimizar as limitações causadas pela lesão, ajudando a cobrir despesas com tratamento e reabilitação”, explica Caroline Alves, Head de Planejamento da DS Beline.

Agora que você já sabe um pouco mais sobre o auxílio-acidente, é importante lembrar que ainda existem muitos mitos e verdades sobre o tema. Confira:

O auxílio-acidente é pago para qualquer tipo de sequela? Verdade!

O benefício é concedido a trabalhadores que ficam com sequelas permanentes que impactam sua capacidade de trabalho. Mesmo pequenas sequelas podem garantir o direito, desde que comprovada a redução da capacidade laboral.

O auxílio-acidente é vitalício? Mito!

O auxílio-acidente não é pago por toda a vida. Ele é concedido até o momento da aposentadoria do trabalhador. Ao se aposentar, o benefício é cessado.

É possível receber o auxílio-acidente e continuar trabalhando? Verdade!

O auxílio-acidente pode ser acumulado com o salário de um novo emprego. O benefício funciona como uma compensação pelas limitações causadas pelo acidente, mas não impede que a pessoa continue trabalhando.

O auxílio-acidente é pago no mesmo valor do salário que o trabalhador recebia? Mito!

O valor do auxílio-acidente não corresponde ao salário integral. Ele é calculado como um percentual do salário de benefício, conforme as regras do INSS.

