Associados ao Sincor-SP contam com seguro viagem gratuito da Universal Assistance e Decole Seguros Viagem

Os corretores de seguros associados ao Sincor-SP agora têm acesso a mais um benefício exclusivo: um seguro viagem gratuito, oferecido pela Universal Assistance, empresa do grupo Zurich, em parceria com a Decole Seguros Viagem. A novidade contempla a todos os sócios da corretora.

De acordo com o fundador da Decole, Renato Spadafora, o benefício garante acesso para o corretor de seguros a um produto que tradicionalmente esteve muito atrelado somente ao segmento de agências de turismo, mas que isso está mudando muito rapidamente: “É mais um espaço para o corretor ocupar. Este seguro viagem pode ser encarado como um complemento para o seguro saúde. Além disso, o benefício também poderá ser oferecido para todos os clientes da corretora, especialmente para os que possuem planos de saúde com cobertura regional ou até mesmo de cobertura de bairro. É um produto que custa para o cliente da corretora um valor inferior a 50 reais mensais”. Ou seja, uma solução inovadora para a corretora operar e ainda garante uma remuneração ao corretor, revelou Spadafora.

O seguro oferecido aos associados do SincorSP pela Decole – Universal proporciona proteção médica em viagens a partir de 50 km da residência do segurado, funcionando como um complemento, especialmente diante da redução na abrangência dos planos de saúde. Entre as coberturas oferecidas estão o atendimento médico e odontológico de até R$ 60 mil por evento; despesas farmacêuticas; remoção médica por ambulância ou via aérea, se necessário; extravio de bagagem em transporte aéreo e coberturas por morte, invalidez e remoção funerária.

Para garantir o benefício, o associado deve realizar a solicitação antes do início da viagem.

A operação de venda para sua base de clientes conta ainda com toda mentoria e apoio da Decole Assessoria, que acompanha todas as etapas do processo: desde o entendimento das características da viagem, passando pela cotação e argumentação de venda, até o suporte em situações emergenciais e no reembolso de despesas médicas ou prejuízos com bagagem.

A Universal Assistance ainda oferece um sistema inovador de autogestão médica móvel, com triagem de sintomas, telemedicina, médico a domicílio, plantão clínico e suporte emergencial local. “Tudo para garantir mais segurança e tranquilidade nas viagens dos corretores de seguros”, Spadafora encerrou. (Fonte: Sincor-SP)