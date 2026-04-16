AXA no Brasil reforça importância da saúde mental no Abril Verde

Estudo do grupo mostra que 1 em cada 3 pessoas convive com alguma condição de saúde mental, mas a maioria subestima o próprio estado emocional; companhia disponibiliza ferramenta gratuita de autoavaliação no Brasil – Criado em referência ao 28 de abril, Dia Internacional em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças Relacionadas ao Trabalho, o Abril Verde é um movimento nacional que convoca empresas, instituições e a sociedade a refletir sobre prevenção no ambiente profissional. Tradicionalmente associado a acidentes físicos e doenças ocupacionais, o movimento incorpora com cada vez mais força a pauta da saúde mental. E os números justificam essa atenção. Dados do Ministério da Previdência Social apontam que o Brasil registrou mais de 472 mil afastamentos por transtornos mentais em 2024, um salto de 68% em relação ao ano anterior. Ansiedade, depressão e burnout deixaram de ser exceção e passaram a figurar entre as principais causas de afastamento no país.

O cenário brasileiro acompanha uma tendência mundial. É isso o que aparece no AXA Mind Health Report 2025, estudo global realizado em parceria com o Ipsos em 16 países e com mais de 17 mil entrevistados. O relatório revela que 32% da população convive com ao menos uma condição de saúde mental. Entre os jovens de 18 a 24 anos, o quadro é ainda mais crítico: 57% se encontram nas categorias de menor bem-estar emocional, uma taxa quase duas vezes maior do que a de pessoas acima dos 55 anos.

No ambiente corporativo, os números também preocupam. Segundo o mesmo estudo, 53% dos trabalhadores relatam níveis de estresse acima da média, e apenas 47% das empresas possuem políticas estruturadas de saúde mental. Os principais fatores de pressão citados são preocupações salariais, sobrecarga de trabalho e dificuldade de equilibrar vida pessoal e profissional. Os reflexos aparecem fora do escritório: 38% dos entrevistados relatam dificuldade para dormir e 31% percebem aumento de irritabilidade no dia a dia.

Um dado que reforça a importância de campanhas como o Abril Verde é a percepção distorcida que muitas pessoas têm sobre a própria saúde emocional. O levantamento da AXA mostra que sete em cada dez pessoas que podem estar enfrentando dificuldades de saúde mental ainda classificam seu estado como bom ou médio. Essa autoavaliação equivocada retarda a busca por ajuda e agrava condições que poderiam ser tratadas de forma preventiva.

Por outro lado, o estudo aponta uma correlação direta entre informação e bem-estar: entre as pessoas que se consideram bem informadas sobre saúde mental, 75% estão na faixa de maior bem-estar emocional, contra 59% entre as que se consideram pouco informadas. Ou seja, conscientização é um fator mensurável de proteção.

O papel das empresas nesse contexto vai além do cumprimento de normas regulatórias, embora esse aspecto também esteja ganhando peso. A partir de 26 de maio de 2026, entra em vigor a atualização da NR-1 (Portaria MTE nº 1.419/2024), que passa a exigir a inclusão dos riscos psicossociais no Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR). Fatores como sobrecarga de trabalho, assédio moral e metas abusivas deverão ser identificados, avaliados e tratados com medidas preventivas, ao lado dos riscos físicos, químicos e ergonômicos já previstos. O estudo da AXA mostra que 52% dos colaboradores esperam receber apoio em saúde mental de seus empregadores — proporção que sobe para 61% entre profissionais de 25 a 34 anos. Em empresas que já adotam políticas estruturadas nessa área, a proporção de pessoas em situação de sofrimento emocional cai pela metade em comparação àquelas sem qualquer iniciativa.

Compromisso glocal com a saúde mental

A AXA no Brasil tem investido nessa frente de forma concreta. No início de 2026, a companhia lançou o Check-in de Saúde Mental, uma ferramenta online, gratuita e anônima que permite a qualquer pessoa mapear seu bem-estar emocional em poucos minutos. Baseado na metodologia do Índice de Saúde Mental da AXA e em mais de 200 estudos científicos, o questionário avalia três dimensões — estado mental atual, habilidades e crenças, e estilo de vida — e entrega um resultado personalizado com orientações práticas de autocuidado. A ferramenta está disponível em 10 idiomas e pode ser acessada em https://axa.com.br/check-in-saude-mental.

A iniciativa faz parte de um compromisso global da AXA com a saúde mental. Além do Check-in, a companhia realiza anualmente o Mind Health Report, já em sua quinta edição, e desenvolve programas voltados ao ambiente corporativo, como o Mind Health Odyssey, plataforma de treinamento online que busca aumentar a compreensão sobre saúde mental no local de trabalho. No campo cultural, a AXA coproduziu o documentário Group Therapy, que reúne comediantes de stand-up para discutir abertamente questões emocionais com uma mensagem central: compartilhar é terapêutico.

Para Alexandre Campos, Vice-Presidente de RH, Jurídico, Compliance e ASG da AXA no Brasil, o Abril Verde é uma oportunidade de ampliar uma conversa que precisa acontecer o ano inteiro. “O Brasil registrou quase meio milhão de afastamentos por saúde mental em um único ano. Esse número deveria incomodar todo gestor, todo líder, toda área de RH. Não se trata mais de oferecer um benefício pontual, é sobre construir uma cultura em que falar sobre saúde emocional seja tão natural quanto falar sobre segurança física. Por isso colocamos o Check-in de Saúde Mental à disposição de qualquer pessoa e empresa, sem custo e sem identificação. Porque o primeiro passo para cuidar é entender como você está”.

Sobre a AXA no Brasil

A AXA, um dos maiores grupos seguradores do mundo sediado em Paris, na França, está presente em mais de 50 países. Com mais de 154 mil funcionários e distribuidores, a companhia atende cerca de 95 milhões de clientes em todo o mundo. No Brasil, a AXA iniciou suas operações em 2015 e, hoje, oferece uma linha completa de seguros do pequeno ao grande risco para empresas de todos os portes – Riscos Patrimoniais, Vida, Responsabilidade Civil, D&O, E&O, entre outros. Também oferece proteção para Pessoas Físicas, por meio de parcerias com grandes varejistas e instituições financeiras. A empresa atende 3 milhões de clientes no País, mantém escritórios-sede em São Paulo e no Rio de Janeiro e conta com 14 filiais comerciais para cobrir as cinco regiões do país.

Foto: Alexandre Campos, Vice-Presidente de RH, Jurídico, Compliance e ASG da AXA no Brasil,

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