AXA no Brasil presenteia visitantes da Roda Rico com instalação

Comemorando o 2º ano de parceria com a maior roda-gigante da América Latina, seguradora inaugura novo photo opportunity com a assinatura da artista plástica Júlia Rodrigues. A AXA Brasil, patrocinadora e seguradora oficial da Roda Rico, a maior roda-gigante da América Latina, comemora seu segundo ano de parceria com uma nova atração: um photo opportunity no Parque Cândido Portinari, criado especialmente pela artista Júlia Rodrigues (@juliarodriguesr) para o espaço. A instalação traz as letras “SP” decoradas com folhas verdes e olhos, uma assinatura da artista. A ideia é, seguindo a proposta da prefeitura de revitalizar a região, trazer mais verde e beleza ao local.

O espaço foi projetado para que os visitantes da roda-gigante possam registrar o passeio e guardar uma lembrança única do cartão-postal da cidade de São Paulo. “Fizemos um photo opportunity alegre, como deve ser um passeio de roda-gigante. Ele celebra esse encontro de sucesso. A Roda Rico tem sido nossa aliada na ampliação do alcance da nossa marca e também para mostrar como o seguro está sempre presente na vida das pessoas. Queremos convidar todo mundo para conhecer essa novidade de perto, tirar uma foto e publicar marcando @axanobrasil no Instagram”, conta Danielle Fagaraz, Diretora Comercial Digital e Marketing da AXA no Brasil.

Sobre a AXA no Brasil

A AXA, um dos maiores grupos seguradores do mundo sediado em Paris, na França, está presente em 51 países. Com mais de 145 mil funcionários e distribuidores, a companhia atende cerca de 93 milhões de clientes em todo o mundo. No Brasil, a AXA iniciou suas operações em 2015 e, hoje, oferece uma linha completa de seguros do pequeno ao grande risco para empresas de todos os portes – Riscos Patrimoniais, Vida, Responsabilidade Civil, D&O, E&O, entre outros. Também oferece proteção para Pessoas Físicas, por meio de parcerias com grandes varejistas e instituições financeiras. A empresa mantém escritórios-sede em São Paulo e no Rio de Janeiro e conta com 14 filiais comerciais para cobrir as cinco regiões do país.

