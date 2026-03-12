AXA no Brasil expande linha de Seguro Garantia com lançamento da modalidade Recursal Trabalhista

A AXA no Brasil anuncia a ampliação de seu portfólio de Seguro Garantia com a chegada da modalidade Recursal Trabalhista, uma solução indicada para empresas que precisam garantir recursos judiciais em processos trabalhistas sem comprometer sua liquidez. O lançamento reflete o apetite da companhia para diversificar sua atuação e reforça o movimento de massificação da seguradora, que busca crescer ao oferecer produtos mais acessíveis e digitais para o mercado corporativo.

Ao substituir o depósito judicial em dinheiro por uma apólice, a nova solução permite que as empresas mantenham seu fluxo de caixa disponível para a operação e planos de curto prazo, garantindo eficiência financeira justamente em momentos de disputa jurídica.

O produto já nasce com plataforma digital para simplificar a jornada de corretores e clientes, inclusive com a possibilidade de integração via API para os parceiros que contam com esse canal de atendimento. Com a nova modalidade, a implementação do seguro ocorre em poucos minutos após a intimação, atendendo à velocidade exigida pela dinâmica judicial brasileira e eliminando burocracias desnecessárias.

O fortalecimento da linha de Garantia é visto pela companhia como um passo fundamental para escalar sua presença no segmento, unindo segurança técnica a um processo de contratação extremamente rápido.

Segundo Denis Maelaro, Diretor de P&C e Specialties da AXA no Brasil, “o Seguro Garantia Recursal Trabalhista nasce para apoiar decisões de empresários em um momento em que liquidez e previsibilidade são cruciais para a saúde dos negócios”.

E ele ressalta que a empresa já tem uma posição bem estabelecida em P&C e tem buscado ampliar de maneira complementar seu portfólio, atendendo às necessidades do mercado. “O Recursal Trabalhista é um exemplo perfeito, pois leva aos clientes uma solução que torna processos menos onerosos. Tudo em um formato digital, que torna sua contratação mais simples, ágil e segura para todas as partes envolvidas”, finaliza.

Sobre a AXA no Brasil

A AXA, um dos maiores grupos seguradores do mundo, sediado em Paris, na França, está presente em 50 países. Com mais de 154 mil funcionários e distribuidores, a companhia atende cerca de 95 milhões de clientes em todo o mundo. No Brasil, a AXA iniciou suas operações em 2015 e, hoje, oferece uma linha completa de seguros do pequeno ao grande risco para empresas de todos os portes – Riscos Patrimoniais, Vida, Responsabilidade Civil, D&O, E&O, entre outros. Também oferece proteção para Pessoas Físicas, por meio de parcerias com grandes varejistas e instituições financeiras. A empresa atende 3 milhões de clientes no País, mantém escritórios-sede em São Paulo e no Rio de Janeiro e conta com 14 filiais comerciais para cobrir as cinco regiões do país.