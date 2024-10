AXA no Brasil celebra Mês das Crianças na Roda Rico com a Casa José Coltro

Ação promoveu um dia de lazer para colaboradores com seus filhos e crianças e jovens atendidos pela instituição, com atrações especiais na maior roda-gigante da América Latina – Em comemoração ao Mês das Crianças, a AXA no Brasil realizou o evento “Brincar de Roda”, na Roda Rico, a maior roda-gigante da América Latina, patrocinada e segurada pela companhia. A ação reuniu cerca de 300 participantes, entre colaboradores, seus filhos, enteados e as crianças atendidas pela Casa José Coltro, instituição que beneficia crianças em situação de vulnerabilidade no Capão Redondo, parceira da AXA desde 2023.

O evento contou com atrações circenses, como malabaristas e equilibristas, esculturas de balão e uma máquina de fotos para registrar momentos especiais. A programação foi dividida em dois turnos, garantindo que todos os participantes pudessem aproveitar ao máximo a experiência. Além disso, carrinhos de pipoca, algodão-doce e outras comidinhas completaram o cardápio do dia, pensado para agradar crianças e adultos.

“O ‘Brincar de Roda’ é mais do que um evento de celebração. É uma oportunidade de aproximar nossos colaboradores de suas famílias e reforçar o nosso compromisso com a responsabilidade social. Trazer as crianças da Casa José Coltro para essa vivência mostra nosso compromisso com esse projeto e com a construção de um futuro mais inclusivo. Além disso, acreditamos que esse tipo de ação ajuda a engajar nossos colaboradores em causas sociais e tornar nosso ambiente de trabalho mais humanizado,” afirmou Alexandre Campos, Vice-Presidente de RH, Jurídico, Compliance e ESG da AXA no Brasil.

Seguindo com as celebrações, no dia 23 de outubro, a AXA promoverá um evento especial para os colaboradores do escritório do Rio de Janeiro e seus filhos, com uma programação voltada para brincadeiras.

Sobre a AXA no Brasil

A AXA, um dos maiores grupos seguradores do mundo sediado em Paris, na França, está presente em 51 países. Com mais de 145 mil funcionários e distribuidores, a companhia atende cerca de 93 milhões de clientes em todo o mundo. No Brasil, a AXA iniciou suas operações em 2015 e, hoje, oferece uma linha completa de seguros do pequeno ao grande risco para empresas de todos os portes – Riscos Patrimoniais, Vida, Responsabilidade Civil, D&O, E&O, entre outros. Também oferece proteção para Pessoas Físicas, por meio de parcerias com grandes varejistas e instituições financeiras. A empresa mantém escritórios-sede em São Paulo e no Rio de Janeiro e conta com 14 filiais comerciais para cobrir as cinco regiões do país.

