Austral Seguradora marca presença em eventos globais de Óleo e Gás para o aprimoramento de novas tecnologias offshore

Companhia é líder em riscos de Petróleo pelo quinto ano consecutivo e atua como one stop shop para toda a cadeia – Com um avanço considerável na sua carteira de Energy nos últimos anos, a Austral Seguradora vem participando dos mais relevantes encontros do setor de energia, como forma de capacitar o time, promover intercâmbio e troca de experiências, acompanhar o desenvolvimento e entender cada vez mais sobre as necessidades do mercado. Líder em riscos de Petróleo pelo quinto ano consecutivo, a companhia atua com uma abordagem abrangente no mercado de Óleo e Gás (O&G), emitindo apólices que passam pelas garantias para o programa exploratório mínimo, pelos riscos das próprias operações e pelas estratégias alinhadas aos pilares ESG, a exemplo das coberturas para descomissionamento dos poços de petróleo, que são essenciais para a preservação ambiental.

Recentemente, a Austral Seguradora participou do ESG Energy Forum, evento do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP), que contou com debates sobre as principais questões relacionadas à sustentabilidade da indústria de energia, e também esteve em Houston, nos Estados Unidos, para a Offshore Tecnology Conference, maior feira do setor global de energia. Segundo a gerente de Subscrição de Riscos de Petróleo da Austral, Narely Nicolau, o objetivo dessas agendas é reciclar os conhecimentos e acompanhar de perto as novas práticas do mercado.

“O primeiro semestre foi intenso! Há uma dedicação constante do nosso time em acompanhar o desenvolvimento do setor e o aprimoramento de novas tecnologias Offshore. Entre outros eventos, também participamos do RIMS (Risk Management, Community, Education and Resources), seminário global de riscos do mercado de Seguros, onde foram discutidos os principais desafios de tolerância a risco e os novos rumos do mercado”, afirma Narely. “A Austral é uma provedora de soluções de seguros one stop shop para o mercado de Óleo e Gás e essas participações reforçam nosso compromisso com a excelência operacional e adoção de melhores práticas”, explica a executiva.

Sobre a Austral Seguradora

Fundada em 2010, a Austral Seguradora atua com soluções flexíveis e customizadas para seguros corporativos nas áreas de Seguro Garantia, Riscos de Petróleo, além de Linhas Financeiras (D&O e E&O) e RCG. Provedora de soluções de seguros one stop shop para o mercado de Óleo e Gás, a companhia é líder em Riscos de Petróleo pelo quinto ano consecutivo e está entre as Top 5 em Seguro Garantia. Com investimentos constantes em tecnologia, implementou o Plug-In, iniciativa que otimiza processos e a contratação de apólices de seguro garantia judicial. Em 2021, conquistou o 2º lugar no ranking Estadão Empresas Mais, do jornal O Estado de S. Paulo, na categoria Seguros Gerais. Em 2020, teve a 5ª colocação em Governança Corporativa e Visão de Futuro pelo ranking do anuário da Revista Época Negócios, dois dos principais reconhecimentos corporativos do país. Em 2024, a Austral Seguradora teve o rating de Força Financeira mantido em A- (Excelente) pela agência global de avaliação de riscos AM Best.