Atendimento, tecnologia, reparação e ressarcimento serão temas do workshop sobre regulação de sinistros de automóveis do CCPSegNews

Um dos profissionais mais destacados e pioneiro no segmento de regulação de sinistros e tecnologia, Luiz Fernando Nassif, Founder e CEO da Go!4Active e Iparts Solutions Peças Automotivas & ASG; Head de Negócios de Seguros do Grupo Taking, será um dos palestrantes com o tema: Atendimento e Tecnologia na Reparação de Veículos. A advogada Dra Cirlene Silva Siqueira, Advogada Sócia do Escritório Peres Filho Sociedade de Advogados, que possui grande experiência no mercado de seguros, apresentará a palestra “A Regulação de Sinistros X Ressarcimento”.

I WORKSHOP SEG NEWS DE GESTÃO E REGULAÇÃO DE SINISTROS DE SEGURO AUTOMÓVEL

Impactos das Novas Tecnologias no Processo e Gestão da Regulação de Sinistros

Data: 26 de Setembro de 2024 – Das 18h30 ás 20h30

Evento On Line: Plataforma GoogleMeet

Inscrições: 50,00

A partir de 02 Inscrições: R$ 40,00

*Pagamento: Pix 11 934157357

CCPSegNews (Centro de Capacitação Profissional Seg News)

Nosso propósito é proporcionar a troca de experiências e informações sobre regulação de sinistros de automóvel com a

apresentação de palestras abordando temas oportunos, como os avanços na prestação de serviços com as novas tecnologias, ressarcimento e reparação de veículos.

Profissionais das áreas de sinistros de seguradoras, corretoras de seguros, advogados, reguladores de sinistros

e demais interessados em temas voltados para o seguro de auto…

Coordenação: Ivanildo J. M. Sousa – Diretor e Editor da Agência Seg News

*Dra Cirlene Silva Siqueira, Advogada Sócia do Escritório Peres Filho Sociedade de Advogados

Tema: A Regulação de Sinistros X Ressarcimento

*Luiz Fernando Nassif, Founder e CEO da Go!4Active e Iparts Solutions Peças Automotivas & ASG;

Head de Negócios de Seguros do Grupo Taking

Tema: Atendimento e Tecnologia na Reparação de Veículos

