O CCS-RJ apoia a ação realizada pela AMICCA -Associação dos Amigos da Infância com Câncer

A ação, que uniu o mercado de seguros do Rio de Janeiro, foi realizada nesta quarta-feira, 03 de dezembro, através de doações, no encontro social dos securitários do Rio de Janeiro – Nesta edição, 195 crianças, assistidas pela AMICCA, serão presenteadas, na festa de Natal da organização. A iniciativa conta também com o apoio de diversos executivos das áreas comerciais das seguradoras, “engajados em contribuir para uma sociedade mais justa”, afirma a presidente do CCS-RJ, Fátima Monteiro.

Ela explica que “estas ações já são estimuladas e abraçadas pelos associados do CCS-RJ há três anos. É importante esta união do mercado para fazer e praticar o bem, visando amenizar a trajetória das crianças que lutam pela vida”.

A líder do CCS-RJ recebeu os agradecimentos dos organizadores pelo suporte nas doações e em todas as ações da organização.

Sobre o CCS-RJ |

Fundado em 1980, o Clube dos Corretores de Seguros do Rio de Janeiro busca estimular encontros e debates para o desenvolvimento do setor e da categoria. A entidade promove a articulação estratégica e contínua com todos os integrantes do sistema nacional de seguros privados. http://ccsrj.com.br/