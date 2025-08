Ecovias Raposo Castello e Bradesco Seguros firmam parceria

A Ecovias Raposo Castello, do Grupo EcoRodovias, firmou parceria inédita com a Bradesco Seguros para complementar a frota de guinchos de atendimento aos usuários na Rodovia Castello Branco (SP-280). Os novos recursos reforçarão o suporte já oferecido pela concessionária, em operação desde 30 de março.

Como fruto da parceria, serão disponibilizadas, pela Bradesco Seguros, guinchos adicionais, visando agilizar os atendimentos em acidentes e problemas mecânicos aos usuários da rodovia entre o km 13,2 (Osasco) ao km 54,1 (saída para São Roque), trecho sob concessão da EcoVias. Esta é uma iniciativa inédita para Bradesco Seguros, marcando seu primeiro acordo desse tipo com uma concessionária de rodovias.

“Temos absoluta confiança em nosso time e no nível de serviços e melhorias que vamos trazer com essa parceria. O endosso de uma empresa referência em seu segmento como a Bradesco Seguros, por meio desse projeto, nos deixa ainda mais engajados em trabalhar pela segurança, tranquilidade e conforto dos viajantes”, diz Igor Barros, diretor superintendente da Ecovias Raposo Castello.

Para o presidente da Bradesco Auto/RE, Ney Ferraz Dias, a parceria com a Ecovias Raposo Castello reforça o compromisso da seguradora com a segurança viária e o bem-estar dos motoristas, mesmo ainda não sendo segurados da Bradesco. “Ao reforçar o suporte na Rodovia Castello Branco, contribuímos para tornar o atendimento mais ágil e eficiente em situações de emergência, como panes e acidentes. Essa iniciativa reflete nosso cuidado em estar cada vez mais próximos das pessoas em situação de vulnerabilidade, reestabelecendo sua segurança e bem-estar”. Já o segurado da Bradesco Auto/RE terá ainda mais conveniência, pois seu veículo será levado diretamente a oficina ou local de destino.

Os guinchos adicionais da parceria serão caracterizados com a identidade visual da Bradesco Seguros e suas equipes treinadas pela seguradora, com apoio da concessionária.

Atualmente, a EcoVias já oferece atendimento aos usuários por meio de dez guinchos (quatro do tipo pesado), seis ambulâncias (três do tipo UTI), quatro motocicletas e oito outras viaturas, incluindo veículos de inspeção de tráfego, distribuídos em cinco bases de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU).

Sobre a Bradesco Auto/RE

Especializados na operação de seguros de automóvel e de seguro patrimonial, a Bradesco Auto/RE conta com uma carteira de R$ 3,4 bilhões de prêmios em automóveis (jan a jun/25) e de R$ 520 milhões em prêmios em seguros residenciais (jan a jun/25). A seguradora desenvolve e administra produtos que são referência no mercado e tem uma fatia de 11,4% (até mai/25) em market share de automóveis no mercado e 16,2% (até mai/25) de market share em residencial.

SOBRE A ECOVIAS RAPOSO CASTELLO

A Ecovias Raposo Castello é a mais nova concessão do Grupo EcoRodovias e é responsável por quatro trechos em rodovias na Região Metropolitana de São Paulo, incluindo a SP-270 (Raposo Tavares), a SP-280 (Castello Branco), a SP-029 e a ligação Cotia-Embu das Artes. A concessionária vai investir R$ 8 bilhões ao longo da concessão em obras como a implantação de faixas adicionais na Castello, marginais e faixas adicionais na Raposo, duplicação da SP-029, adoção do sistema de pedágio Free Flow e uma série de melhorias como novas passarelas de pedestres, ciclovias, áreas de descanso para caminhoneiros e ligações da Raposo com a Marginal Pinheiros.

SOBRE A ECORODOVIAS

A EcoRodovias é a operadora com maior extensão de malha rodoviária do país. Controlada pelo Grupo ASTM, atualmente administra 12 concessões de rodovias que somam 4,8 mil quilômetros de extensão em oito estados nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. A companhia está presente em corredores rodoviários de escoamento da produção agrícola e industrial, bem como em relevantes eixos turísticos do país. Com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento sustentável, a EcoRodovias mantém metas para alcançar novos patamares em reduções nas emissões de CO2, segurança, diversidade, equidade e inclusão. Como resultado de suas práticas, a empresa integra importantes carteiras da B3 relacionadas a práticas ESG, tais como índices de Sustentabilidade, Diversidade e Governança. Para mais informações, acesse www.ecorodovias.com.br.

Foto: Guinchos agilizarão o atendimento em casos de acidentes ou problemas mecânicos sofridos por usuários da Rodovia Castello Branco