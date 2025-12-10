AXA disponibiliza treinamento gratuito sobre como ajudar vítimas de violência doméstica e sexual

O ambiente de trabalho pode ser, para muitas mulheres, o único local onde elas se sentem fisicamente seguras e capazes de pedir ajuda. Com base nessa premissa e diante de estatísticas globais da ONU que apontam que uma em cada três mulheres sofrerá violência ao longo da vida, a AXA no Brasil reforça seu compromisso social ao disponibilizar gratuitamente o treinamento AXA Safe Spaces. A iniciativa visa instrumentalizar organizações de todos os portes a criarem uma rede de apoio efetiva, transformando o escritório em um espaço de acolhimento para vítimas de violência doméstica e sexual.

O programa, desenvolvido globalmente em parceria com a NO MORE Foundation e especialistas no tema, é totalmente digital e acessível a qualquer pessoa. A trilha de conhecimento foi desenhada para orientar gestores e colegas de trabalho de forma prática, permitindo que, mesmo sem formação especializada no trato de casos de violência, consigam aplicar três passos essenciais: reconhecer os sinais de abuso, responder com empatia e encaminhar a pessoa afetada para apoio especializado. O treinamento conecta os usuários ao Diretório Global NO MORE, uma central que reúne serviços de assistência em mais de 200 países, incluindo Brasil, garantindo que a ajuda indicada seja profissional e adequada à localidade da vítima.

Alexandre Campos, Vice-Presidente de RH, Jurídico, Compliance e ASG da AXA no Brasil, destaca que contribuir para um mundo onde a mulher possa viver sem riscos à sua existência é um pilar essencial da estratégia ASG da companhia. Para o executivo, iniciativas de conscientização são importantes para dar visibilidade ao tema e fortalecer a rede de apoio, permitindo que o setor privado desempenhe um papel ativo que vai muito além das obrigações corporativas tradicionais. O objetivo é que as empresas entendam que oferecer um ambiente seguro e solidário ajuda a quebrar o silêncio de quem sofre.

A disponibilização do treinamento para o público externo reflete a própria cultura da seguradora. A AXA adota globalmente a política “We Care”, que inclui diretrizes específicas para casos de violência doméstica e sexual, oferecendo aos colaboradores afetados suporte emergencial, assistência psicológica e médica. Essa coerência entre o discurso e a prática se estende também aos produtos da companhia, como a “Assistência Maria”, serviço que integra alguns seguros da companhia e oferece suporte jurídico e emocional, além de um app para seguradas em situação de risco.

Ao abrir o AXA Safe Spaces para o mercado, a seguradora convida outras empresas a se juntarem a esse movimento de proteção. O treinamento, que utiliza histórias reais e fictícias para ilustrar situações de controle coercitivo e abuso, pode ser realizado de forma anônima e no ritmo do usuário. O conteúdo completo e os recursos para implementação nas empresas estão disponíveis em português no site da iniciativa.

Sobre a AXA no Brasil

A AXA, um dos maiores grupos seguradores do mundo sediado em Paris, na França, está presente em 50 países. Com mais de 147 mil funcionários e distribuidores, a companhia atende cerca de 95 milhões de clientes em todo o mundo. No Brasil, a AXA iniciou suas operações em 2015 e, hoje, oferece uma linha completa de seguros do pequeno ao grande risco para empresas de todos os portes – Riscos Patrimoniais, Vida, Responsabilidade Civil, D&O, E&O, entre outros. Também oferece proteção para Pessoas Físicas, por meio de parcerias com grandes varejistas e instituições financeiras. A empresa atende 3 milhões de clientes no País, mantém escritórios-sede em São Paulo e no Rio de Janeiro e conta com 14 filiais comerciais para cobrir as cinco regiões do país.

Foto: Alexandre Campos, Vice-Presidente de RH, Jurídico, Compliance e ASG da AXA no Brasil