(*) Por Boris Ber, presidente do Sincor-SP – Com o compromisso de defender e promover os interesses dos corretores de seguros, o Sincor-SP foi criado em 1934. Nesta história de mais de 90 anos, sempre houve quem dissesse: “Sincor para quê?” ou “Sincor faz nada”. Quem tem esse discurso se beneficia de grande parte das ações realizadas, mesmo que não apoie ou não seja associado. É como ir a um restaurante com amigos e apenas um pagar a conta. Mas afinal, o Sincor-SP faz nada ou NÃO faz nada (faz muito)?

O Sincor-SP não faz nada para ajudar o corretor de seguros em seu dia a dia. Imagine o corretor de seguros sem o Disque Sincor ou o serviço de Orientação Jurídica. Teria que lutar sozinho junto às seguradoras para resolução de problemas operacionais e negativas que possam surgir, terá de contratar advogado para encontrar esclarecimento e auxílio em demandas relacionadas a legislações.

O Sincor-SP não faz nada para ajudar o corretor de seguros na defesa política do corretor de seguros. Imagine o corretor sem sua representação junto ao governo, às lideranças do mercado e ao consumidor. Lutas como pela manutenção das empresas corretoras de seguros no Simples Nacional ou pela manutenção da regulamentação da profissão perderiam força do estado que reúne mais da metade dos profissionais da distribuição.

O Sincor-SP não faz nada para combater a venda de seguros nos canais de distribuição à margem da Lei. Imagine o corretor sozinho nesta luta e a perda de força sem a atuação do Sincor-SP nas denúncias à Susep, Ministério Público e órgãos de defesa do consumidor.

O Sincor-SP não faz nada para melhorar a parceria dos corretores com as seguradoras. Imagine o atraso no desenvolvimento do setor sem as negociações e ações junto aos diversos parceiros do ecossistema. Perderia força a luta pelo impedimento do avanço de constar nas apólices de seguros as comissões de corretagens, não haveria melhoria das assistências 24 horas, não teria participação efetiva e liderança nas discussões técnicas de melhorias em situações relevantes para os profissionais da corretagem de seguros e consumidores, como os encontros mensais com os representantes das seguradoras, e os assentos em conselhos e órgãos consultivos.

O Sincor-SP não faz nada para a negociação anual do acordo coletivo da categoria. Imagine os índices de aumento salarial dependendo somente do sindicato dos funcionários das corretoras.

O Sincor-SP não faz nada para divulgar a importância do corretor de seguros. Imagine o quanto jornalistas e a sociedade desconheceriam o setor e a relevância da profissão sem toda a produção e distribuição de matérias nas diversas mídias (jornais, revistas, rádios, TVs e televisivas e Internet).

O Sincor-SP não faz nada para oferecer benefícios aos corretores. Imagine o corretor sem os benefícios, ou melhor, sem o hub de soluções disponibilizado pelo Sincor-SP. Não existiria uma série de serviços técnicos focados na corretagem de seguros e não haveria o ClubeSIN, com parcerias e descontos em diversas empresas. Sem falar que muitos corretores não teriam nem o próprio seguro de vida.

O Sincor-SP não faz nada para levar qualificação aos corretores de seguros. Imagine buscar qualificação sozinho, sem a ajuda da Unisincor, dos cursos em parceria com a ENS, Sebrae e outros parceiros.

O Sincor-SP não faz nada para estimular o relacionamento e networking dos profissionais. Imagine o corretor atuando isoladamente, sem participar dos congressos – com destaque para o grande Conec – eventos e reuniões com diversos players do setor.

O Sincor-SP não faz nada para resolver dúvidas dos corretores. Imagine o corretor não ter o apoio de especialistas da plataforma digital ConectaCor, e continuar publicando suas dúvidas em grupos do Facebook, obtendo respostas de quem muitas vezes sabe menos que ele.

Para que o Sincor-SP se sustente, como uma mesa, precisa manter quatro pés: ser um hub de soluções técnicas, oferecer os melhores benefícios, incentivar a consciência de sua importância e, o mais importante, estar em boas mãos. O envolvimento efetivo de corretores de seguros, sejam associados, diretores ou especialistas que se doam, além dos colaboradores, são o capital humano que prepara a entidade para vencer os próximos desafios, rumo aos 100 anos de não fazer nada.

Enquanto uns pagam a conta para os outros se beneficiarem, o Sincor-SP segue fazendo muita coisa. O Sincor-SP só fará nada se os corretores se afastarem da entidade que representa e traz força à sua profissão.

Como diz nossa campanha “Sincor Pra Quê?”, o Sincor-SP é para estar com o corretor em todos os momentos. Unidos para proteger, juntos para existir! (Fonte: Sincor-SP)