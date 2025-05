Novo Marco Legal dos Seguros e o fortalecimento do ecossistema de transporte

(*) Por: Rogério Bruch, CEO do Grupo Fetra – O setor de transporte de cargas é, por sua própria natureza, dinâmico, estratégico e vulnerável a diversos riscos. Para garantir a segurança e a eficiência dessa cadeia produtiva, o seguro desempenha um papel fundamental, protegendo vidas e mercadorias, além de assegurar a continuidade das operações.

Nesse contexto, a promulgação do Novo Marco Legal dos Seguros, sancionado no final de 2024, representa um avanço significativo para a modernização do setor. A nova legislação introduz atualizações que promovem um equilíbrio contratual mais robusto, transparência e segurança jurídica. Isso não apenas fortalece os segurados, mas também beneficia as seguradoras e todos os profissionais envolvidos nesse mercado.

Um dos principais avanços para o seguro de transportes é a exigência de clareza nos contratos, especialmente no que diz respeito às exclusões de cobertura. Essa medida contribui para uma relação mais transparente e técnica entre todas as partes envolvidas. Além disso, o novo marco estabelece prazos objetivos para o pagamento de indenizações e enfatiza a importância de questionários bem estruturados no momento da contratação, valorizando o conhecimento técnico de corretores e assessorias especializadas.

Outro aspecto positivo é a maior previsibilidade nos contratos, com diretrizes mais claras sobre alterações de risco e encerramento de apólices. Para operações logísticas, que frequentemente envolvem altos volumes e cronogramas restritos, essa estabilidade é essencial.

No Grupo Fetra, acompanhamos de perto a evolução desse cenário. Há mais de duas décadas, colaboramos com corretores de seguros especializados em transportes, oferecendo estrutura, capacitação e tecnologia para que possam atender seus clientes com agilidade e confiança.

Acreditamos que o novo marco legal cria um ambiente propício para inovação, digitalização e parcerias ainda mais sólidas. Um exemplo disso é o nosso motor de cálculo para seguro de transportes, que estamos desenvolvendo com o objetivo de transformar dias de cotação em minutos — um projeto que se alinha diretamente a esse novo momento do mercado.

O transporte de cargas continuará sendo um dos pilares da economia brasileira. Com uma legislação mais moderna, clara e alinhada às melhores práticas internacionais, todos os envolvidos ganham: seguradoras, corretores, transportadoras e, sobretudo, o cliente final.

Sobre o Grupo Fetra:

O Grupo Fetra, com mais de 20 anos de atuação e uma equipe de 50 colaboradores, é uma referência nacional em seguros de transporte de cargas, gerenciando mais de 65 milhões de reais em prêmios. Com expertise reconhecida, a empresa oferece suporte técnico e operacional a mais de 3 mil corretores em todo o Brasil, destacando-se pela agilidade, credibilidade e soluções personalizadas que impulsionam o crescimento no setor.