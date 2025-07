IA revoluciona setor de seguros e garante maior precisão e transparência ao consumidor

O uso da IA pelas seguradoras é um caminho sem volta. Saiba como as empresas têm utilizado o recurso e transformado a análise de riscos

(*) Izabela Rücker Curi – A Inteligência Artificial (IA) tem se mostrado uma ferramenta poderosa dentro do setor de seguros. Já há alguns anos, ela tem transformado a análise de riscos, tornando-a muito mais eficiente e permitindo a personalização de apólices. Cada vez mais, as empresas têm se mostrado atentas às questões éticas e legais envolvidas no processo de utilização dos recursos, garantindo transparência, segurança e confiabilidade ao consumidor.

A IA demonstra diversas vantagens sobre os métodos tradicionais de análise de risco. Isto por que os algoritmos de aprendizado são capazes de processar uma grande quantidades de dados. Entre eles, histórico de sinistros e informações demográficas e geográficas; além de padrões comportamentais de clientes.

Tudo isso culmina com uma precificação mais justa da apólice, com prêmios que refletem melhor o perfil de risco de cada indivíduo. A segmentação de clientes acontece de forma mais eficaz, possibilitando que os produtos criados sejam melhor direcionado. Além disso, o risco de fraudes em casos de sinistros é minimizado, com possibilidade de identificação mais eficaz das mesmas.

Com o uso dos sistemas de inteligência, também ganha-se tempo através da possível automatização de tarefas repetitivas e demoradas. Exemplos disso são chatbots que podem fornecer suporte em período integral, respondendo a dúvidas frequentes de clientes e fornecendo interação contínua; e sistemas capazes de acelerar o processo de subscrição (underwriting). O resultado é que funcionários podem passar a se dedicar de forma mais integral a atividades consideradas mais estratégicas.

Outro grande benefício é a inovação, com possibilidade de desenvolvimento de novos produtos e modelos de negócio: seguros paramétricos, com gatilhos predefinidos; seguros baseados em uso (UBI – Usage-Based Insurance), com máquinas analisando dados de dispositivos IoT (Internet das Coisas); e Análise Preditiva.

Em resumo, a utilização da IA em seguros é um caminho sem volta, sendo que até pouco tempo atrás as empresas dependiam apenas de modelos estatísticos. Ela confere ao setor vantagens competitivas, maior precisão, personalização e eficiência, sem deixar de lado a responsabilidade e a transparência que garantem que as empresas possam manter a confiabilidade perante os consumidores.

*Izabela Rücker Curi é advogada, sócia fundadora do Rücker Curi – Advocacia e Consultoria Jurídica e da Smart Law, startup focada em soluções jurídicas personalizadas para o cliente corporativo. Atuante como conselheira de administração, certificada pelo IBGC.