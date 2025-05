Como garantir a segurança financeira da família em momentos desafiadores?

(*) Por Rodrigo Fujita, Vice-Presidente de Capacidades e Portfólio da Seguros Sura Brasil – Ao adquirir um carro, contratar um seguro é quase automático. Casas e celulares também entram na lista de prioridades de proteção financeira contra imprevistos. Mas será que dedicamos a mesma atenção ao futuro financeiro das pessoas que amamos? Infelizmente, nem sempre. Essa lacuna pode ser preenchida com um seguro de vida.

Embora 96% dos brasileiros conheçam o seguro de vida, 64% não entendem seus benefícios, e apenas 17% possuem apólice, segundo a FenaPrevi. Esses dados mostram a necessidade de promover a educação financeira e desmistificar o papel do seguro de vida no planejamento patrimonial.

O seguro de vida vai além da indenização por falecimento, ele também oferece segurança e suporte em momentos difíceis. Muitas apólices incluem coberturas acionáveis em vida, como por exemplo, as coberturas de Doenças Graves e Acidentes Pessoais. Também há opções como as de Seguros Prestamistas, que garantem a quitação de financiamentos, caso ocorra alguma situação coberta pela apólice, evitando, assim, inadimplência por parte do segurado e seus familiares. Ter recursos disponíveis para enfrentar imprevistos traz tranquilidade e estabilidade financeira.

Outro benefício importante é sua contribuição na sucessão patrimonial. Diferentemente de outros bens, a indenização não entra no inventário, permitindo acesso rápido aos recursos. Isso ajuda os beneficiários a cobrir despesas como impostos e honorários advocatícios, protegendo o patrimônio familiar.

O crescimento é uma marca do setor. Um levantamento da FenaPrevi, com base em informações da Susep, revela que a arrecadação em prêmios alcançou R$ 72,7 bilhões em 2024, um aumento de 16,2% em comparação com o ano anterior. Empresas também têm contribuído: 66% delas oferecem seguro de vida aos colaboradores, conforme o Guia Salarial 2024 da Robert Half.

Diante desse cenário, o seguro de vida se destaca como um investimento estratégico para garantir segurança financeira e estabilidade. Promover educação financeira é essencial para desmistificar essa modalidade e torná-la uma aliada poderosa na construção de um futuro mais próspero.