Acreditação: um marco para a qualidade e excelência nos Planos Odontológicos

(*) Por: Dr. Roberto Cury, Presidente da SINOG – Associação Brasileira de Planos Odontológicos – No dia 31/03, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) aprovou uma importante atualização na Resolução Normativa nº 507/2022, adequando o Programa de Acreditação para as Operadoras exclusivamente Odontológicas. Esta mudança representa um marco no segmento, trazendo tanto oportunidades quanto desafios para as Operadoras dessa modalidade.

Criado em 2011, o Programa de Acreditação da ANS certifica boas práticas em quatro dimensões: gestão organizacional, gestão da rede prestadora de serviços, gestão de saúde e experiência do Beneficiário. Em 2020, o Setor Odontológico passou a integrar esse programa com a publicação da RN nº 452. Agora, a ANS avançou ainda mais com atualização na Resolução Normativa nº 507/2022 sobre Acreditação. Essa iniciativa é fundamental para garantir transparência e qualidade nos serviços oferecidos.

Embora o programa de Acreditação tenha sido originariamente desenvolvido para o segmento dos planos Médico-Hospitalares, na resolução de 2022 foi incluída a possibilidade da Acreditação das Odontológicas e agora com estas novas adequações aprovadas na última reunião da Diretoria Colegiada da ANS, a certificação ficou mais aderente as Operadoras Odontológicas. Atualmente temos 240 Operadoras ativas no país que ainda não possuem esta certificação, a SINOG estima que três Associadas deverão se submeter a certificação ainda neste ano.

O processo de Acreditação requer a contratação de consultorias especializadas, revisões nos processos e uma reestruturação organizacional. Embora não seja obrigatória, a Acreditação estabelece padrões rigorosos de gestão e atendimento, diferenciando as Operadoras no mercado. Isso inclui a documentação detalhada de processos, garantindo alinhamento com normas internas e padrões internacionais de qualidade.

Desde a regulamentação dos Planos de Saúde, em 1998, as Operadoras exclusivamente Odontológicas enfrentam desafios específicos. Nosso Setor possui características próprias, como previsibilidade de custos, sinistralidade controlada e uma taxa reduzida de reclamações. No entanto, os indicadores utilizados para mensurar desempenho nem sempre refletiam essa realidade.

A Acreditação também traz vantagens estratégicas. Uma Operadora acreditada tem melhor avaliação de risco e pode reduzir seus custos de subscrição em até 25%. Isso ocorre porque a ANS passa a considerar essas empresas mais seguras e confiáveis.

Para os Beneficiários, a Acreditação é um indicativo de que a Operadora segue padrões elevados de qualidade e segurança, fortalecendo a confiança no Setor. Mais do que um selo, é um compromisso com a melhoria contínua e a sustentabilidade do Segmento Odontológico.

O futuro da Acreditação no Setor Odontológico dependerá de ajustes regulatórios e incentivos da ANS. Ainda que voluntária, medidas como benefícios financeiros ou fiscais podem estimular uma maior adesão.

Acreditamos que a Acreditação seja um diferencial competitivo e um passo essencial para consolidar a qualidade dos Planos Odontológicos no Brasil. Operadoras acreditadas colocam o Beneficiário no centro da jornada, garantindo um serviço mais ágil, eficiente e transparente. Seguimos comprometidos com a evolução do Setor e com a busca por um padrão cada vez mais elevado de excelência em Saúde Bucal.