4G Nb2-IoT: mais que uma evolução, uma mudança de paradigma disruptivo

Nova tecnologia está redefinindo o rastreamento de ativos e a gestão de riscos nos mercados de seguros, logística e gestão de frotas, com comunicação de longo alcance, baixo consumo de dados e custo reduzido do produto

Por *Oswaldo Conti-Bosso – O setor de seguros e de rastreamento veicular vive um momento decisivo. A transformação digital, que já impactou profundamente áreas como serviços financeiros e varejo, começa agora a remodelar de forma estrutural a maneira como riscos são avaliados, prevenidos e mitigados. Nesse contexto, a Internet das Coisas (IoT) desponta como um catalisador de mudanças — e, dentro dela, a tecnologia 4G Nb2-IoT (NarrowBand IoT), com a linha de produtos exclusivos desenvolvidos pela BWS IoT, apresentam uma solução que redefine a forma como empresas e seguradoras operam no rastreamento de ativos.

O 4G Nb2-IoT é uma tecnologia de conectividade de banda estreita, desenhada para aplicações de IoT que exigem: longo alcance, baixíssimo consumo de energia (LPWA) e custo reduzido de transmissão de dados. Essas três características exclusivas da solução da BWS IoT, representam um salto qualitativo para seguradoras, transportadoras, frotistas e operadores logísticos, que ganham monitoramento em tempo real, maior eficiência operacional, redução significativa no impacto de sinistros, e mais, redução de até 20% no custo final do produto!

Inovação está no DNA da BWS IoT

Hoje, a rede 4G da TIM — nossa parceira estratégica — cobre mais de 5.100 cidades brasileiras, permitindo que dispositivos permaneçam comunicando mesmo em áreas remotas ou com infraestrutura limitada. Em alguns cenários, o alcance pode chegar a 30 quilômetros a partir de uma única antena, com consumo de energia até dez vezes menor que rastreadores convencionais.

Impacto direto no transporte e na logística

No transporte rodoviário de cargas, um dos maiores desafios é o combate a roubos e furtos. Dispositivos 4G Nb2-IoT apresentam maior resistência a bloqueadores de sinal (jammers), frequentemente usados em ações criminosas. Isso significa mais chances de recuperação de bens e cargas, menos perdas e uma atuação mais eficaz das equipes de segurança.

Para empresas que operam grandes frotas, o custo mensal de conectividade também pode cair de forma expressiva: o consumo de dados do 4G Nb2-IoT é cerca de dez vezes menor, permitindo planos mais acessíveis e sustentáveis, mesmo para operações com milhares de veículos.

A partir de dados transmitidos continuamente, é possível criar modelos mais precisos de gestão de risco. Seguradoras e gestores de frotas podem identificar padrões de comportamento, mapear rotas mais seguras e agir preventivamente antes que uma ocorrência resulte em prejuízo.

Redundância e resiliência

Na BWS IoT, desenvolvemos um modem híbrido que combina Nb2 e LoRaP2P / LoRaWan — outra tecnologia de longo alcance e baixo consumo. Essa integração oferece redundância: se uma rede não estiver disponível, a outra assume, mantendo a operação e garantindo segurança em rotas críticas.

Oportunidade de mercado

Enquanto países como a China já têm seis dispositivos IoT para cada celular, o Brasil ainda opera na proporção inversa: um dispositivo IoT para cinco celulares. Isso significa que temos um oceano azul de oportunidades. A adoção de soluções 4G Nb2-IoT no setor de rastreamento não é apenas uma inovação tecnológica: é um movimento estratégico para aumentar a competitividade, reduzir custos e entregar mais valor ao cliente final.

O futuro do rastreamento e da gestão de riscos será cada vez mais baseado em dados reais e monitoramento contínuo. Ao unir conectividade robusta, eficiência energética e inteligência aplicada, o 4G Nb2-IoT dá ao setor a capacidade de prevenir perdas, otimizar operações e responder com agilidade quando o imprevisto acontece.

Estamos apenas no início dessa jornada de transformação — e os próximos anos serão decisivos para quem quiser liderar essa jornada .

*Oswaldo Conti-Bosso é presidente da BWS IoT, empresa especializada em soluções de conectividade e dispositivos para Internet das Coisas, atuando nos setores de transporte, logística e seguros.