Aon anuncia Bernardo Marinho como seu novo líder de People

Executivo assume posição estratégica para impulsionar o desenvolvimento organizacional da companhia no Brasil – A Aon plc (NYSE: AON), líder global em serviços profissionais, anuncia Bernardo Marinho como o novo Líder de People no Brasil. Com uma trajetória notável e vasta experiência, o executivo assume o cargo anteriormente ocupado de forma interina por Adriana Zanni, vice-presidente de People da Aon para a América Latina.

Marinho possui uma carreira sólida, com 20 anos de experiência em funções estratégicas e de liderança em Recursos Humanos, sendo sua última posição a de Head de RH na IBM. “Pessoas são o ativo mais importante de qualquer organização. Estamos felizes em receber o Bernardo como integrante do nosso Comitê Executivo no Brasil e seguros de que ele desempenhará um papel fundamental no desenvolvimento e bem-estar dos colegas Aon, impulsionando nosso time a seguir entregando as melhores soluções aos nossos clientes”, afirmou Jose Luis Plana, CEO da Aon no Brasil.

Adriana Zanni, vice-presidente de People da Aon para a América Latina, reforçou o valor que o executivo trará para a empresa: “A experiência, o conhecimento e a liderança do Bernardo serão essenciais para que a equipe de People atue cada vez mais como parceira estratégica do negócio, além de garantir a melhor experiência aos nossos colegas no Brasil, a maior sub-região da América Latina”.

Sobre a Aon

Aon plc (NYSE: AON) existe para moldar decisões para melhor, para proteger e enriquecer a vida das pessoas em todo o mundo. Por meio de insights analíticos, expertise globalmente integrada em Capital de Risco e Capital Humano e soluções localmente relevantes, nossos colegas oferecem aos clientes em mais de 120 países e territórios a clareza e a confiança necessárias para tomar as melhores decisões sobre riscos e pessoas que os ajudem a proteger e a ampliar seus negócios.

