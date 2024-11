O evento on line, promovido pela Academia Nacional de Seguros e Previdência (ANSP), está agendado para amanhã (19), a partir das 18h00 e tem confirmados os palestrantes: Felipe Name, Magali Zeller, Francisco Galiza, Eduardo Toledo, Marcio Coriolano e Rodrigo Botti. O tema do Café será: Perspectivas para os Mercados de Seguros e Resseguros em 2025.

Clique aqui para participar: