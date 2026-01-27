Alper Seguros anuncia parceria com Projeto Esparatrapo para levar humanização a hospitais de São Paulo

A iniciativa do Programa Alper Cidadania fomenta o bem-estar emocional de pacientes e acompanhantes – A Alper Seguros, uma das maiores consultorias de seguros do país, anuncia sua parceria com o Projeto Esparatrapo, iniciativa cultural que utiliza a linguagem do palhaço para promover a humanização em ambientes hospitalares. A ação integra o Programa Alper Cidadania e é viabilizada por meio do PROMAC – Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais de São Paulo.

A parceria foi estruturada com o apoio da Gira Social, consultoria especializada em leis de incentivo fiscal, responsável pela curadoria, orientação técnica e acompanhamento do projeto, garantindo alinhamento estratégico, governança e impacto social mensurável.

O projeto terá duração de 12 meses e contemplará quatro importantes unidades de saúde da capital paulista: Hospital das Clínicas (Ortopedia), Hospital Cândido Fontoura, Hospital Menino Jesus e Hospital do Grajaú. O objetivo é minimizar o estresse do ambiente hospitalar, levando arte, poesia e acolhimento emocional a crianças, adolescentes, pacientes e seus acompanhantes.

“Na Alper, acreditamos que nossa atuação vai além dos serviços financeiros. Apoiar o Projeto Esparatrapo é gerar empatia e bem-estar emocional. Essa parceria reflete nosso compromisso com a responsabilidade social e com o impacto direto na comunidade”, destaca Carolina Lima, VP de Gente e Gestão, Compras e Facilities, da Alper Seguros.

Início das atividades

As execuções do projeto tiveram início em dezembro de 2025. No dia 09, as equipes do Projeto Esparatrapo realizaram as primeiras visitas ao Hospital das Clínicas e ao Hospital Cândido Fontoura, marcando o começo de uma jornada contínua de intervenções lúdicas ao longo de um ano.

A iniciativa reforça os pilares de ESG da Alper Seguros, demonstrando como a gestão estratégica de recursos fiscais, aliada a uma consultoria especializada como a Gira Social, pode gerar legados concretos para a saúde pública e para a cultura organizacional.

A ciência por trás do riso

Estudos clínicos conduzidos pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) e pela UFRGS comprovam os benefícios do riso na saúde. A pesquisa, apresentada no Congresso da Sociedade Europeia de Cardiologia, apontou melhora superior a 10% na capacidade física e na oxigenação do corpo, aumento do fluxo sanguíneo e redução de marcadores inflamatórios em pacientes expostos regularmente a estímulos de humor, evidenciando o impacto positivo de iniciativas como o Projeto Esparatrapo.

Sobre a Alper Seguros:

Fundada em 2010, a Alper Consultoria e Corretora de Seguros S.A. é referência nacional em gestão de seguros corporativos, benefícios, transportes, linhas financeiras, agro e demais segmentos. Com mais de 1.200 colaboradores e 28 escritórios em todo o país, a empresa se destaca pela inovação, tecnologia e compromisso com soluções eficientes, transparentes e socialmente responsáveis.