Allianz Seguros premia corretores com show do Jota Quest, no Allianz Parque

Vencedores da campanha Alliadoz+Prêmios curtiram à apresentação diretamente do camarote da companhia, com acompanhante

A Allianz Seguros levou, no dia 15 de junho, 23 corretores para uma nova experiência exclusiva no Allianz Parque. Vencedores da campanha Alliadoz+Prêmios “Jota Quest – JOTA25 Arenas”, realizada entre janeiro e março deste ano, foram à casa da Allianz, com um acompanhante cada, no camarote da companhia, para assistirem ao show do Jota Quest. A banda, que é uma das principais do pop rock nacional, está em turnê pelo país para comemorar os seus 25 anos de carreira.



A ação foi voltada aos corretores dos segmentos que atuam nos ramos Residência e Empresarial PME. Karine Barros, diretora executiva Comercial da seguradora, recebeu os profissionais contemplados.

“A experiência no Allianz Parque é única e somente a Allianz consegue oferecer da forma como oferece”, disse.

Ela lembrou que a companhia tem realizado uma série de iniciativas com foco nos parceiros de negócios – como a campanha Alliadoz +Prêmios Vida, voltada exclusivamente ao produto Vida, que reconhecerá os corretores regionais com o melhor desempenho por bimestre e, também, por semestre.

“Todas essas ações ajudam o canal de vendas a pontuar para o Alliadoz, nosso programa master, que levará os corretores Private, Diamante e Esmeralda para uma viagem à Itália e também para um resort no Nordeste do Brasil. Convido a todos a conversarem com os seus accounts sobre as regras de cada ação e em estratégias que os façam serem premiados. Afinal, não existe sorte. Há muito esforço envolvido.”



Soraia Silva, diretora Regional de Parcerias, também esteve presente. “Dentro da campanha “Jota Quest – JOTA25 Arenas”, a nossa diretoria fez uma ação voltada exclusivamente aos canais de venda da área de Parcerias, em que premiamos 16 profissionais, do Brasil inteiro, que atuam com os nossos produtos nos segmentos Residência, Empresarial PME, Riscos Diversos Equipamentos e Equipamentos Agrícolas.



Estamos muito felizes de vivenciar mais um momento, mais um mega show na nossa casa”, declarou.



Representando a regional Norte e Nordeste da Allianz, o diretor Comercial Paulo Ayres destacou que as campanhas de incentivo contribuem para que o corretor amplie ainda mais o seu portfólio de produtos e clientes.



“Continuem trabalhando com a Allianz. Se você deseja viajar conosco para Milão e Veneza, nos acompanhem. Vocês têm uma grande oportunidade de incrementar as suas vendas.”



