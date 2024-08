Allianz Seguros cria experiência exclusiva de empreendedorismo para corretores

Acompanhados dos executivos, os parceiros de negócios passaram um dia na companhia para aprofundarem seus conhecimentos e o olhar 360º da atuação no setor – A Allianz Seguros selecionou aproximadamente 60 corretores do segmento Esmeralda, de todo o Brasil, para viverem uma jornada exclusiva de aprendizado, inspirações e conexões. Realizado no dia 20 de agosto, o encontro ocorreu na matriz da companhia, em São Paulo, e promoveu diversas experiências com o objetivo de estimular a capacitação e o conhecimento dos parceiros de negócios. Os profissionais foram recebidos por Nelson Veiga, diretor executivo Comercial da Allianz Seguros e diretores Comerciais Regionais da companhia: Alexandro Barbosa (Minas Gerais e Centro-Oeste), Flavio Rewa (São Paulo Capital), Leonardo Marins (São Paulo Interior), Livia Prata (Rio de Janeiro e Espírito Santo), Luciano Ambrosini (Sul), Paulo Ayres (Norte e Nordeste) e Soraia Silva (Parcerias). Também estiveram presentes, para interações com os parceiros de negócios, David Beatham, Luciano Calheiros, Maria Clara Ramos, Renato Roperto e Rosely Boer, todos membros do Comitê Executivo.

O dia, dedicado inteiramente ao encontro, abordou temas relevantes do setor no que diz respeito à gestão, empreendedorismo, inovação, tendências e comportamento do consumidor, contribuindo para que os corretores tenham uma visão 360º de sua atuação. Rony Meisler, cofundador da Reserva e CEO da Ar&Co, também esteve presente e abordou como exercer o protagonismo no âmbito de empreendedorismo e inovação. “Foi uma jornada que serviu para aprimorarmos ainda mais a capacitação dos nossos parceiros, para que eles possam evoluir em suas iniciativas no mercado, enxergando o potencial da Allianz e vendo a nossa companhia como uma grande incentivadora dos seus negócios”, declarou Nelson Veiga. “Esse encontro reforça nosso compromisso em construir relações de longo prazo e entregar valor real aos parceiros.”

O evento contou com diversas palestras, rodas de conversa e dinâmicas. Os corretores também participaram de um almoço e, também, coquetel para encerramento do encontro. Ao final do dia, a Allianz trouxe uma reflexão sobre o futuro do cliente, criando uma experiência visionária e personalizada para os convidados. Luciano Dias, da Campeã Corretora de Seguros, foi um dos profissionais presentes. “Fiquei muito feliz de poder participar do evento. Foi realmente um momento ímpar na questão profissional. Muitos dos aprendizados que tive aqui serão aplicados na minha corretora”, disse.

Cristina Costa, da corretora Seguros do Brasil, reforçou a parceria que mantém com a Allianz. “É a principal que temos no mercado de seguros, principalmente quando falamos de proteção de pessoas. A companhia está sempre aberta para nos escutar, é flexível e se adapta às nossas necessidades. Esta troca de experiências é muito importante e enriquecedora”, finalizou.

Sobre a Allianz Seguros

No Brasil há mais de 115 anos, a Allianz Seguros atua em ramos elementares e está presente em todo o território nacional, por meio de 56 filiais, além de 50 assessorias e mais de 30 mil corretores de seguros em todo o país.

Tendo como premissa desenvolver ações de longo prazo, tanto nos seus negócios como no campo social, há 30 anos um grupo de funcionários criou a ABA – Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz. Nesse período, mais de 10 mil crianças e adolescentes da Comunidade Santa Rita (zona Leste de São Paulo) foram atendidos pela ABA, por meio de atividades complementares à educação formal, como artes, esportes e inclusão digital.

A seguradora nomeia o Allianz Parque, a arena multiuso mais moderna do país. Desde sua inauguração, em novembro de 2014, já recebeu mais de 11 milhões de pessoas.