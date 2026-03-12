Allianz ressaltará importância da inovação no mercado de seguros durante o ConsegNNE

Além do presidente da companhia, Eduard Folch, também estarão presentes no evento membros do comitê executivo, diretores e gerentes regionais – A Allianz Seguros, uma das maiores seguradoras do Brasil e do mundo, e detentora dos naming rights do Allianz Parque, participará, mais uma vez, do Congresso dos Corretores de Seguros do Norte e Nordeste (ConsegNNE). A 6ª edição do evento ocorre nos dias 13 e 14 de março, em Salvador (BA), e espera receber mais de 3.500 pessoas.

Com uma extensa programação, que integra palestras, painéis, Salas de Negócios dedicadas à capacitação, networking e desenvolvimento dos profissionais de seguros, jantares, shows e Feira de Negócios, o encontro traz como novidade neste ano a integração da região Norte ao antigo ConsegNE. O novo formato reunirá profissionais de 16 estados e de 13 Sincors, além de autoridades, especialistas e lideranças do mercado de seguros.

Representando a Allianz, o presidente da companhia, Eduard Folch, fará parte do painel “A inovação construindo relacionamentos e negócios”, que será realizado no dia 14 de março, às 9h45. Para o executivo, debater formas de estruturar um setor de seguros cada vez mais arrojado e alinhado às necessidades dos corretores e clientes, é primordial. “A inovação vai além da tecnologia. Ela está diretamente ligada à maneira como fortalecemos conexões, ampliamos a confiança, otimizamos os processos, personalizamos produtos e criamos soluções eficientes que atendem às demandas de um segmento em constante evolução”, afirma.

Eduard lembra que, historicamente, o mercado de seguros acompanha as transformações da sociedade e promove o aperfeiçoamento contínuo do setor. “Acredito que a adaptação é uma oportunidade estratégica para liderar a transição rumo a um modelo de negócios mais sustentável e preparado para enfrentar os desafios do futuro”, complementa.

Membros do comitê executivo da Allianz, diretores e gerentes regionais, incluindo Eduardo Fazio, diretor Comercial Regional Norte e Nordeste, também estarão presentes no congresso. “Participar de eventos como este é essencial para ampliarmos nosso olhar sobre o setor e estarmos próximos dos profissionais de seguros”, ressalta Fazio. O diretor ainda destaca que a inclusão dos estados do Norte reforça o potencial de expansão da região. “O Norte e o Nordeste são mercados prósperos e dinâmicos, nos quais é possível avançar tanto na diversificação do portfólio quanto no fortalecimento da presença da companhia nessas localidades”, conclui.

Além de ser patrocinadora do evento e ter um estande para receber parceiros de negócios, a seguradora ainda levará o seu conhecimento para a Sala de Negócios, onde diretores da Allianz irão conduzir três painéis. Na sexta-feira (13), às 14h30, o diretor de Vida, Caio Souza, falará sobre o tema “Seguro de vida: proteção para o seu bolso”. Logo após, às 15h50, Leandro Mihara, diretor de Transportes, e Egleson Ferreira, superintendente de Engenharia de Riscos da Allianz Commercial, trazem o tema “Nova estrutura e estratégia de Transportes e como podemos nos beneficiar do gerenciamento de risco”. Finalizando o dia, a diretora de Frotas, Livia Prata, a partir das 17h10, fala sobre o tema “Do desafio à oportunidade em automóveis: seguro de frota como diferencial competitivo”. No sábado (14), os palestrantes repetem suas apresentações, mas quem começa é Livia, às 14h30, seguida por Caio, às 15h50, e Leandro e Egleson, às 17h10.

Serviço: 6º ConsegNNE

Data: 13 e 14 de março

Local: Centro de Convenções Salvador

Endereço: Av. Octávio Mangabeira, 5490

Sobre a Allianz Seguros

No Brasil há 120 anos, a Allianz Seguros atua em Ramos Elementares e Vida e está presente em todo o território nacional, por meio de 57 filiais, além de 45 assessorias e mais de 32 mil corretores de seguros em todo o país.



Tendo como premissa desenvolver ações de longo prazo, tanto nos seus negócios como no campo social, há mais de 30 anos um grupo de funcionários criou a ABA – Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz. Nesse período, mais de 10 mil crianças e adolescentes da Comunidade Santa Rita (zona Leste de São Paulo) foram atendidos pela ABA, por meio de atividades complementares à educação formal, como artes, esportes e inclusão digital.

A seguradora nomeia o Allianz Parque, a arena multiuso mais moderna do país. Desde sua inauguração, em novembro de 2014, já recebeu mais de 11 milhões de pessoas.

Foto: o presidente da companhia, Eduard Folch