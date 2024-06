Allianz Partners participa do 7º Encontro de Guinchos e Guincheiros

Evento anual reúne profissionais e empresas do setor de assistência automotiva – A Allianz Partners, empresa líder global em assistência 24h, participa do 7º Encontro de Guinchos e Guincheiros de Cotia, que será realizado entre os dias 29 e 30 de Junho, no Estádio Municipal Euclides de Almeida, em Cotia, região metropolitana de São Paulo. O evento anual é um ponto de encontro para profissionais, empresas, fornecedores e prestadores de serviços do setor de assistência automotiva.

A iniciativa visa fortalecer o relacionamento da empresa com os seus prestadores de serviços. Além de proporcionar novas parcerias com outros profissionais, é um espaço para troca de informações, experiências e discussões sobre as principais tendências e desafios deste mercado.

Em homenagem ao Dia do Guincheiro, celebrado em 29 de junho, o evento também contará com exposição de veículos, apresentações musicais e distribuição de brindes, enfatizando o reconhecimento pela contribuição essencial dos guincheiros para o setor de assistência automotiva.

“A participação da Allianz Partners neste encontro reafirma nosso compromisso em valorizar e fortalecer as parcerias estratégicas com a categoria, reconhecendo sua importância fundamental em nosso negócio de assistência 24h. Estamos ansiosos para compartilhar conhecimentos, ouvir as necessidades do setor e, juntos, explorar novas oportunidades”, afirma Leonardo Gava, Diretor de Operações da Allianz Partners Brasil.

Serviço:

7º Encontro de Guinchos e Guincheiros

Data: 29 e 30 de Junho

Horário: das 9h às 20h

Local: Estádio Municipal Euclides de Almeida – Rua Benedita Barreto Victor, 250, Cotia/SP

Sobre a Allianz Partners

A Allianz Partners é líder mundial em seguros e assistência B2B2C, oferecendo soluções globais nas áreas de seguro internacional de saúde e vida, automotivo, assistência e viagem. Nossos especialistas em inovação estão redefinindo os serviços de seguros, oferecendo produtos e soluções de alta tecnologia e prontos para o futuro, que vão além do seguro tradicional. Nossos produtos são incorporados perfeitamente aos negócios de nossos parceiros ou vendidos diretamente aos clientes e estão disponíveis por meio de várias marcas comerciais como Allianz Assistance, Allianz Travel e Allianz Care. Presente em mais de 70 países, nossos 22.600 colaboradores falam 70 idiomas, lidam com mais de 72,9 milhões de casos por ano, com foco no esforço para ajudar e proteger clientes em todo o mundo.

Para mais informações, acesse: https://www.allianz-partners.com.br/