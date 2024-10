Akad unifica diretorias para aumentar eficiência e focar na experiência do cliente

Novo departamento será liderado por Rafael Fragnan, recém nomeado Chief Underwriting Officer (CUO) da companhia – A Akad Seguros acaba de anunciar Rafael Fragnan como o primeiro CUO (Chief Underwriting Officer) da companhia. Com a formação da nova diretoria, a seguradora busca fortalecer a sinergia com seus corretores e parceiros de negócio. O objetivo é agregar mais qualidade e agilidade no fluxo de atendimento aos clientes, coordenando esforços desde a geração da demanda até a subscrição e o desenho do resseguro.

Administrador de empresas, Fragnan possui pós-graduação em Gestão de Negócios pelo Mackenzie e MBA em Gestão de Pessoas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Ingressou na Argo em 2012, onde atuou como gerente de P&C, diretor de Sinistros e Riscos e Chief Risk Officer (CRO). Quando a seguradora recebeu o aporte da GP Investimentos e passou a se chamar Akad em 2022, Fragnan assumiu o cargo de Chief Operation Office (COO).

O executivo revela que a nova diretoria foi criada para agregar e nortear o trabalho de áreas consideradas estratégicas para a jornada do corretor. Entre elas estão os departamentos comercial e de marketing, responsáveis por criar o conteúdo de marca para o parceiro. Fragnan cita ainda a equipe de subscrição, responsável pelo desenho, precificação e detalhamento das condições dos produtos. Outro time fundamental para o CUO é o de resseguros, encarregado de buscar parcerias para viabilizar novas oportunidades de negócio.

“Minha maior atribuição nesta nova função será conduzir um time de profissionais extremamente capacitados, que já possuem um olhar condicionado a otimizar a jornada de trabalho dos corretores”, afirma Fragnan. “O principal objetivo será coordenar os esforços, desde a geração da demanda com os clientes até o desenho do resseguro, passando pela subscrição. Uma solução única, integrada e fluída, para dar agilidade a solução das demandas dos clientes”, completa Danilo Gamboa, CEO da Akad.

Fragnan e Gamboa contam que a nova diretoria atuará com atenção especial em Seguro de Pessoas, segmento no qual a seguradora estreou no último mês de julho ao obter a licença da Susep (Superintendência de Seguros Privados). “Trata-se de um mercado com excelente oportunidade de criação de novos produtos, sobretudo produtos disruptivos, capazes de gerar novas frentes de negócio para os corretores”, projeta o novo CUO.

Segundo Fragnan, a intenção é também priorizar produtos dos ramos de danos, entre os quais a seguradora já se estabeleceu como referência de mercado e possui market share relevante. Responsabilidade Civil Profissional, Transportes, D&O, Bike e Cyber são alguns exemplos citados pelo executivo.

SOBRE A AKAD SEGUROS

A Akad Seguros é uma das cinco maiores seguradoras do Brasil em Transportes e líder em Responsabilidade Civil Profissional. Opera ainda com Riscos Patrimoniais e Linhas Financeiras, além de oferecer proteção para ciclistas e prestadores de serviços, sendo reconhecida como referência no mercado quando o assunto é agregar tecnologia e inovação aos produtos e na operação. Para saber mais, acesse: www.akadseguros.com.br.

Foto: Rafael Fragnan