Affiance lança operadora em Uberlândia e amplia opções de saúde na região

A Affiance, administradora de benefícios de destaque no setor, lançou oficialmente a operadora de saúde Plamedh em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, no dia 12 de dezembro.

O evento de lançamento ocorreu na filial da Simetria Brasil, plataforma parceira exclusiva da Affiance para comercialização de planos de saúde e odontológicos na região. Estiveram presentes os principais parceiros de negócios, que conheceram os detalhes da nova operadora e as oportunidades comerciais oferecidas.

A Affiance será responsável pela administração e comercialização dos produtos coletivos por adesão da Plamedh, que chega a Uberlândia trazendo produtos diferenciados e uma rede de atendimento estratégica.

Os planos disponíveis incluem o Basic e Select, com atendimento no Hospital Santa Marta, na acomodação em enfermaria, e o Plus, com atendimento no Hospital Madrecor e no Complexo de Saúde Uberlândia Medical Center (UMC), na acomodação apartamento. Todos os produtos são comercializados com coparticipação, buscando oferecer uma combinação de qualidade e sustentabilidade para os beneficiários.

“Este lançamento reforça o compromisso da Affiance em trazer inovação e soluções acessíveis para o mercado de saúde suplementar. Nossa parceria com a Plamedh é um marco importante e temos certeza de que será bem recebida pelo mercado”, aposta a diretora Comercial da Affiance, Fabiana Cardoso.

A chegada da Plamedh a Uberlândia, de acordo com a executiva, promete trazer novas oportunidades para o setor de saúde suplementar, ampliando o acesso da população a serviços de qualidade.

Segundo a executiva, a parceria com a Plamedh também oferece vantagens atrativas para os corretores parceiros, como comissionamento e premiações. “A operadora, que possui mais de 23 anos de mercado e filiais em diversas regiões, investe em uma rede credenciada inteligente, focada na longevidade da operação e no bom relacionamento com o canal de vendas”, explica.

O CEO da Plamedh, João de Figueiredo, expressa confiança no potencial da parceria e otimismo com o retorno ao mercado de Uberlândia. “É com grande satisfação que estruturamos nossas atividades na região, reconhecendo os desafios enfrentados por algumas operadoras locais e a carência de opções para os beneficiários. Apresentamos uma proposta renovada, estruturada em uma rede mais enxuta e eficiente, totalmente voltada para atender com excelência as necessidades dos clientes. Essa abordagem é a chave para garantir a sustentabilidade e o sucesso da operação”, destaca.

Fundada em 2019, em Belo Horizonte/MG, a Affiance é uma administradora de benefícios especializada na comercialização e gestão de planos de saúde e odontológicos na modalidade coletivo por adesão, em parceria com entidades de classe, além de atuar no segmento de PME administrado. Desde sua criação, a empresa, que já nasceu alinhada ao ambiente digital, conecta grandes entidades, corretores, plataformas de vendas, operadoras de saúde e investidores, consolidando-se como uma referência no setor.

Foto: Darjan Duarte (coordenador Comercial da Simetria Brasil), Cristiane Afonso (coordenadora da Assessoria Affiance), Weslley Correa (coordenador geral da Simetria), Fabiana Cardoso (diretora Comercial da Affiance), João de Figueiredo (CEO da operadora Plamedh) e Edmilson Mota (gestor Comercial da Simetria)