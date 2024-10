Affiance é parceria da CDL na comercialização de planos de saúde empresariais

A administradora de benefícios Affiance firmou parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, para a comercialização de planos de saúde coletivos por adesão da operadora CEDplan Saúde. O acordo foi formalizado no dia 25 de setembro com a presença de corretores da região, executivos da empresa e da instituição, além de parceiros de negócios.

“Está nascendo uma parceria muito forte entre a CDL Juiz de Fora e a Affiance. Juntos, trabalhamos para oferecer planos empresariais de qualidade aos associados. A Affiance traz toda a expertise na gestão desses serviços, enquanto nós ajudamos a conectar esses benefícios às empresas da região”, afirma Caio Gandra, executivo da CDL/JF.

Ele enfatiza que as perspectivas quanto ao novo negócio são positivas. “A expectativa é alta. Tanto a CDL quanto a Affiance acreditam que esse lançamento vai aumentar bastante a venda de planos empresariais. A ideia é atender mais empresas, de forma eficiente, e claro, oferecer sempre o melhor serviço aos nossos associados. Estamos confiantes de que será um grande sucesso”.

Fabiana Cardoso, diretora comercial da Affiance, também está otimista quanto aos resultados da parceria. “Esse lançamento é muito importante para a administradora, porque vai ampliar a presença dela no mercado em Juiz de Fora e facilitar ainda mais o trabalho dos corretores na venda dos planos empresariais da CEDplan Saúde”.

A administradora de benefícios oferece condições diferenciadas aos clientes e, também, aos corretores que venderem os planos da operadora parceira do projeto, que atua há 15 anos na Zona da Mata e Campos das Vertentes, em Minas Gerais.

Segundo a executiva, os corretores saem ganhando com a união entre as empresas. “A nova plataforma de contratação vai deixar todo o processo de comercialização dos planos CEDplan muito mais prático e ágil. Além disso, os nossos parceiros terão condições especiais para trabalhar, o que dá uma força extra na hora de negociar com os clientes”, argumenta.

Foto: Executivos da Affiance, CDL e parceiros de negócios no lançamento da parceria